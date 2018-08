Efter underskriftsindsamling: - Det er afgørende med velfungerende lokalsamfund

Et sparekatalog lægger op til at lukke fire børnehuse i Nordfyns Kommune. Borgmesteren understreger, at kommunen stadig har fokus på lokalsamfundene.

- Det er afgørende for Nordfyns Kommune, at vi også har nogle velfungerende lokalsamfund.

Sådan lyder reaktionen fra Nordfyns borgmester, Morten Andersen (V), der tirsdag blev mødt af flere end 350 underskrifter.

Underskrifterne er indsamlet i forbindelse med et nyt sparekatalog, der foreslår, at kommunen lukker fire børnehuse. Det skal være med til at finde 20 millioner kroner til kommunekassen, der kæmper med et underskud.

Kataloget lægger op til, at kommunen drejer nøglen om på de fire børnehuse Veflinge, Græshoppen, Dalskovreden og Fyrtårnet.

Har ikke glemt landområderne

- Det ligger mig på sinde, at der også er forskellige tilbud rundt omkring i Nordfyns Kommune. Også i landområderne, uddyber borgmesteren.

Ifølge borgemesteren har han flere gange fokuseret på kommunens landområder.

- Når man kigger de prioriteringer, der har været lavet over de senere år, så tror jeg også, at mange vil mene, at landområderne også er blevet prioriteret, forklarer Morten Andersen.

Alligevel vil borgmesteren ikke garantere, at børnehuset Græshoppen sammen med tre andre institutioner undgår sparekniven.

Intet ligger fast endnu

Forslaget om lukning af de fire daginstitutioner er i høring indtil torsdag. Derfor ønsker borgmesteren i Nordfyns Kommune ikke at dømme forslaget inde eller ude.

Sparekataloget Administrationen i Nordfyns Kommune har udarbejdet et sparekatalog med en række forslag til besparelser.

Et af forslagene lægger op til at lukke fire børnehuse i kommunen.

Hvis man lukker Børnehuset Græshoppen, vil det give kommunen en årlig besparelse på 800.000 kroner.

Morten Andersen understreger, at det er vigtigt med en debat i byrådet - også selvom borgmesteren og hans parti har absolut flertal.

- Jeg lytter til de ønsker og idéer, som de ander partier har med, når vi mødes til høring. Det tager jeg med, når jeg skal vurdere forslagene, fortæller Morten Andersen.

Torsdag er forslagets sidste høringsdag. Derefter skal kommunens byråd behandle forslaget.