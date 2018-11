Erhvervsfolk blæser til kamp mod vindmøller

Sønderborg Forsyning vil opføre en havvindmøllepark med mellem 20 og 44 vindmøller midt i det sydlige Lillebælt kun fire kilometer fra kysten til Helnæs.

I dag må der ikke opsættes vindmøller så tæt på kysten, men projektet er godkendt og sat i proces under de gamle regler, hvor fire kilometer er nok.

Flere melder sig som modstand

Planerne har skabt stor folkelig modstand på Sydvestfyn, og nu har en række fynske erhvervsfolk også meldt sig på banen. En af dem er Ole Bock fra Faldsled.

- Michael Grønløkke, der er medejer af Faldsled Kro, arrangerede et møde for erhvervslivet om vindmølleparken for nogle måneder siden. Siden er vi nogle stykker, der har meldt os ind i Redlillebælt.dk og stiftet Red Lillebælt Erhverv, som er mere erhvervsorienteret, fortæller Ole Bock.

Læs også Borgmester: Håber en procedurefejl stopper vindmøllepark

En anden erhvervsmand, der er har meldt sig ind i Red Lillebælt Erhverv, er Peter Jensen fra Haastrup. Han er forfærdet over planerne om en vindmøllepark i Lillebælt.

- Vi har lige nord for vores by det næsthøjeste punkt på Fyn, Trebjerg, og lidt længere nede Dronningeudsigten. Begge steder står der en kikkert. Jeg har haft folk fra hele verden med der oppe, og vi er ikke bange for at sige, at det er verdens flotteste udsigt. Jeg syntes, at det er verdens flotteste udsigt, så jeg syntes, det er forfærdeligt, siger Peter Jensen.

Det er ikke kun udsigten fra Assens Kommune, der bliver påvirket, lyder det fra Ole Bork.

- Vi har Bøjden og Horne Land, som bliver berørt temmelig meget. Man kommer til at kunne se de vindmøller helt vildt, siger Ole Bock.

I følge DR FYN er næsten 200 virksomheder gået sammen i Red Lillebælt Erhverv.