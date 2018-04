Familiefar og to børn fundet døde i hus på Fyn

En far og hans to børn er fundet døde i den fynske by Stenstrup i nærheden af Svendborg.

En far og to børn er fundet død i et hus i byen Stenstrup i nærheden af Svendborg. Det oplyser Fyns Politi over for TV 2/ Fyn onsdag morgen. Tirsdag aften blev en pige på seks år og en dreng på otte år fundet dræbt i et hus på Sydfyn. Deres far, en 47-årig mand, var også at finde i huset i Stenstrup. Han havde taget sit eget liv. Politiet blev alarmeret og skaffede sig adgang til stedet, fordi en pårørende var bekymret for børnene. Politiet undersøgte tirsdag aften gerningsstedet i samarbejde med kriminalteknikere og retsmedicinere. Det er politiets opfattelse, at børnene blev dræbt tidligere på tirsdagen af deres far. Motivet skal formentlig findes i familiemæssige uoverensstemmelser. I løbet af onsdag vil der blive foretaget yderligere tekniske undersøgelser og afhøringer i sagen. Artiklen opdateres..