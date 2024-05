En sen nattetime vidste OB-chef, at Andreas Alm skulle fyres - en måned senere blev det udført

Alle andre på stadionet i Fredericia var taget hjem, men på endetribunen befandt nogle hundrede OB-fans sig, og nede på banen stod spillere, trænere og ledere, og de fik en ordentlig omgang voksenskældud. Det var en OB-capo, der var hoppet over hegnet til banen og råbte det, de fleste med blå-hvide striber tænkte.

- Det er ikke første år, det her sker. I 10-13 år har vi lidt, og vi står her fucking weekend efter weekend og kæmper. Hvor er vildskaben? Hvor er vildskaben? råbte han.

- Det er det logo hér. Det er det, der skal brænde inde i jer. Det er ikke for sjov, at I trækker de trøjer over hovedet. Det logo betyder fucking meget for os. Så det håber jeg kraftedeme også, at vi får at se, at det gør for jer. Fordi vi er så frustrerede lige nu.