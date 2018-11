Flere datacentre kommer til at fyre for fuglene

Stik imod skiftende ministres lovord om grøn omstilling kommer størstedelen af de datacentre, som Google, Facebook og Apple planlægger på dansk jord, til at fyre for fuglene.

Det viser en kortlægning foretaget af Ingeniøren.

Kun ved Facebooks datacenter i Odense er der konkrete planer om at udnytte overskudsvarme. Facebook forventer i samarbejde med Fjernvarme Fyn at genvinde 100.000 megawatt-timer energi om året. Det svarer til forbruget i 6900 hjem.

De øvrige datacentre kommer til at ligge langt fra fjernvarmenettene. Derfor bliver det for dyrt for de lokale varmeselskaber at trække nye ledninger og bygge nye installationer op ad datacentrene.

I stedet har ekstremt stabil og billig strøm været afgørende for datacentrenes placering op ad eltransmissionsnettets hovedårer.

Det viser en aktindsigt, Ingeniøren har fået i samarbejdet mellem Invest in Denmark og Apple.

Ifølge energiprofessor Brian Vad Mathiesen fra Aalborg Universitet er behovet for at udnytte overskudsvarmen stort. Han kalder det en kæmpefejl, hvis det ikke bliver udnyttet.

- Der er desværre en tendens til, at politikere og embedsmænd pakker ting ind i grøn emballage uden at sikre sig, at det rent faktisk er grønt, og uden at følge op på det, siger han.

Hos den grønne tænketank Concito mener direktør Christian Ibsen, at det er meget vigtigt at sikre sig, at datacentrene belaster klimaet mindst muligt.

- Datacentre har et meget stort energiforbrug, så man bør sikre sig, at man får lavet ny vind- og solproduktion. Det kunne man sagtens stille som krav.

- Derudover skal man så vidt muligt bruge den overskudsvarme, der er i de nærliggende fjernvarmesystemer, og man kunne arbejde med, hvordan man strategisk placerer dem, siger han.

I dag er der intet krav om, at overskudsvarmen fra datacentre skal udnyttes, selv om også energi- og forsyningsminister Lars Christian Lilleholt (V) i en e-mail til Ingeniøren pointerer, at det ligger ham meget på sinde.

Han vil derfor være skuffet, hvis det kun er overskudsvarmen fra et ud af seks datacentre, der bliver udnyttet. Men han mener, at det endnu er for tidligt at konkludere.

