Flugtbilist endte i hækken

Det gik ikke helt som forventet, da en patruljevogn onsdag aften, kort efter klokken 19, ville standse en mistænkelig bilist i Middelfart.

For i stedet for at standse trykkede bilisten sømmet i bund i et forsøg på at slippe væk fra politiet. Flugten blev dog ganske kort for flugtbilisten, som kort efter kørte ind i en hæk på Skrillingevej.

- Chaufføren er anholdt. Der er tale om en 28-årig mand fra Kolding, som sigtes for spirituskørsel og for at køre under påvirkning af euforiserende stoffer, forklarer Lars Thede, der er vagthavende ved Fyns Politi.

Ifølge Lars Thede er ingen personer kommet til skade i forbindelse med biljagten - kun hækken.