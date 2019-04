To skudepisoder efterforskes: Forsvaret hjælper politiet med sporsøgning i Vollsmose

Der vil onsdag morgen være synligt militær- og politipersonale omkring Vollsmose Allé mellem Åsumvej og Bøgeparken.

Det oplyser Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Anledningen er et større arbejde med at lede efter spor fra to skudepisoder der fandt sted henholdsvis 29. januar og 20. februar.

- Vi har selvfølgelig indsamlet de tekniske beviser, som vi har fudnet derude, og dem har vi løbende vurderet på. Det har så afstedkommet en ekstra undersøgelse af stedet derude, siger Anders Sims-Nielsen, vicepolitiinspektør ved Fyns Politi til TV 2/Fyn.

Det er Forsvarets Advanced Search Capacity fra Skive kaserne, der hjælper Fyns Politi med at lede efter spor. TV 2/Fyns reporter på stedet oplyser, at der minimum er 20 personer fra Forsvarets specialenhed tilstede.

- De (Forsvarets Advanced Search Capacity, red.) kan assistere os med noget mere fintfølende udstyr, som vi kan anvende i håbet om at tilvejebringe nogle oplysninger, der gør vores efterforskning stærkere, forklarer Anders Sims-Nielsen til TV 2/Fyn.

Forsvarets særlige enhed kan finde selv meget små metalfragmenter eksempelvis fra et projektil. Det er blandt andet det, som Forsvaret og politiet håber at finde i dag.

I forbindelse med skudepisoden 20. februar er fem personer varetægtsfængslet. Fyns Politi mener, at skudepisoderne var en del af bandekonflikten mellem to grupperinger i Odense-bydelen Vollsmose.

Sporsøgningen påvirker også morgentrafikken omkring Vollsmose. Fyns Politi oplyser på Twitter, at Vollsmose Allé er spærret for gennemkørsel i nordlig retning.

Fyns Politi forventer, at sporsøgningen vil være afsluttet midt på eftermiddagen.

Vollsmose Allé er lige nu spærret for gennemkørsel i nordlig retning fra Åsumvej mod Kertemindevej. #politidk — Fyns Politi (@FynsPoliti) 3. april 2019

Der er trafikregulering på Vollsmose Allé i rundkørslen ud for Bøgeparken. Det kan give lidt kø. Reguleringer vil vare 1-2 timer. Politi leder i samarbejde med folk fra Forsvaret efter spor fra projektiler fra to hændelser i januar og februar #politidk — Fyns Politi (@FynsPoliti) 3. april 2019

