Fremover vil varmestuen også være åben om søndagen

Det er Beskæftigelses- og Socialudvalget i Odense Kommune, der har valgt at fjerne lukkedage i både nat- og dagvarmestuen, som har til huse i Østergade 55, så de fremover kan holde søndagsåbent i vinterhalvåret. Det sker som et led i budgetforliget for 2019.

- Man holder ikke op med at være hjemløs, bare fordi det er søndag, fastslår rådmand for Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Brian Dybro.

Det er fra søndag den. 16 december, at varmestuen i Østergade i Odense igen vil være til rådighed for de hjemløse, så de kan søge i ly for vinterkulden.

- Nu sikrer vi vores hjemløse mad, bad, varme og et fællesskab alle ugens dage, og det er da det mindste, vi kan gøre, for vores mest udsatte borgere - ikke mindst her i december, hvor vi andre sidder lunt inde ved stearinlysene og radiatorernes varme.

Derfor har Beskæftigelses- og Socialudvalgets medlemmer fra Socialdemokratiet, Venstre, Konservative og SF bedt forvaltningen om at finde ekstra midler i 2018, så lukkedagene kan fjernes allerede fra 16. december i år og hen over julen.

- Kulden venter ikke på årsskiftet, så det skal vi naturligvis heller ikke, lyder det fra rådmand Brian Dybro.

Beslutningen vækker begejstring

Hos Kirkens Korshær glæder man sig over Beskæftigelses- og Socialudvalgets beslutning.

- Vores brugere er rigtig glade for, at der igen er et sted om søndagen, hvor de kan få mad og bad, og hvad de nu ellers skal have ordnet. Og vi glæder os over det politiske fokus, der er på de udsatte mennesker, som kommer hos os i Kirkens Korshær, siger daglig leder af dag- og natvarmestuen, Heinz Wolf.

Udover dag- og natvarmestuerne har Beskæftigelses- og Socialudvalget også afsat ekstra penge til Reden, Paraplyen samt Kirkens Korshærs byarbejde. De ekstra midler svarer til de beløb, værestederne blev beskåret med i forbindelse med besparelser i 2015.