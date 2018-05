Fynsk historiker bag Skandinaviens største foredragsbureau

Torsdag uddeler Væksthus Syddanmark Vækstprisen 2018. Med otte gazellepriser i bagagen er Odense-virksomheden Athenas blandt de tre fynske nominerede.

Som historiker med speciale i terrorisme kunne Søren Kristensen lige så godt have drevet det til en karriere i Efterretningstjenesten. Han var faktisk lige ved at søge et job der.

Jeg valgte at kaste alt ind på Athenas, som jeg i det små havde bygget op i studietiden. Søren Kristensen, stifter, Athenas.

Men i stedet valgte han at fokusere på den virksomhed, som han allerede under studiet gik og puslede med.

- Jeg valgte at kaste alt ind på Athenas, som jeg i det små havde bygget op i studietiden sammen med en kammerat, siger Søren Kristensen.

Virksomheden hedder Athenas og har i dag vokset sig til Skandinaviens største bookingbureau inden for foredrag.

- Jeg hører ikke til dem, som tror på en nøje tilrettelagt plan, lige så lidt som jeg hører til dem, som mener, at der kan gives en enkel forklaring på, hvorfor Athenas er blevet en succes. Det er 10.000 beslutninger truffet over ti år. En kompleksitet af årsager og virkninger, siger Søren Kristensen.

Med sit online foredragskatalog formidler virksomheden foredrag med personligheder som Svend Brinkmann, Tommy Ahlers, Ole Bornedal og Birgitte Hjort Sørensen.

Har vundet otte gazeller

I dag står Søren Kristensen i spidsen for et bookingbureau, som de seneste år er løbet med otte gazellepriser - fem i Danmark og tre i Norge.

Virksomheden har hovedsæde i Odense og dertil afdelinger i Oslo, New York, Tønsberg og Göteborg samt Lübeck.

En af hemmelighederne bag Athenas' succes er evnen til at gribe digitaliseringen og være stærke på onlinemarkedsføring.

Desuden bruger virksomheden data særdeles systematisk.

- Du skal lede længe efter en virksomhed, som er mere empirisk baseret end os. Når vi gør ting, for eksempel begynder at sælge foredrag ind til en ny branche, så tester vi intensivt, om det virker, og gør det ikke, så gør vi noget andet, siger Søren Kristensen.

Om Søren Kristensen og Athenas vinder Væksthus Syddanmarks "Vækstpris 2018", offentliggøres torsdag i Videnbyen på Syddansk Universitet.

