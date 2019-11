Prisvinder: Fynsk IT-virksomhed har knækket koden til mere arbejdskraft

Manglen på IT-specialister er lige nu en udfordring i IT-branchen. Men House of Code i Odense har været med til at finde en løsning, der kan sikre mere arbejdskraft.

Allerede nu mangler der 3000 IT-medarbejdere og i 2030 er det anslået, at der vil mangle hele 19.000 specialister indenfor IT-branchen.

- Vi kan allerede se nu, hvis vi kigger på, hvor mange ledige stillinger der er indenfor IT, så matcher det ikke det, der er tilgængeligt, siger Jonathan Bornemann, der er direktør og partner i firmaet.

IT-pagt skal skabe mere arbejdskraft

Derfor har House of Code valgt at tage medansvar for, at der kommer mere kvalificeret arbejdskraft indenfor IT-branchen. I november 2018 indgik House of Code i en pagt med 29 andre IT-virksomheder, om tre konkrete målsætninger.

25 procent flere praktikpladser, studiejobs og projektsamarbejde

10 procent flere internationale medarbejdere og studerende i virksomhederne

Mindst 15 timer til undervisningssamarbejde

Et år efter pagten er indgået, har virksomhederne formået at skabe 167 nye praktik- og studiejobs, ansat 128 nye internationale medarbejdere og undervist i 1563 timer.

Sjovt at gå på arbejde

Antallet af IT-virksomheder på Fyn er stærkt stigende, og de kæmper sammen med robotvirksomhederne om de dygtigste IT-specialister. Hvis man skal tiltrække de rette medarbejdere og fastholde dem, så skal der lidt mere til.

House of Code lægger vægt på, at det skal være sjovt at gå på arbejde, og så er fysisk aktivitet et gratis tilbud til alle medarbejdere, som omkring 80 procent af dem benytter sig af.

- Det er også for at fastholde dem og tilbyde noget andet. Vi sidder meget ned i vores arbejde, og fysisk aktivitet kan være med til at give et langt arbejdsliv, og så tror jeg også på, at medarbejderne bliver mere friske og øger effektiviteten, siger Jonathan Bornemann.

Nikolaj Grill Nielsen er nyansat i House of Code, og han er en af dem, der også drager nytte af sport-tilbuddet, men det er ikke altafgørende for, om han bliver i virksomheden.

- Lige nu behøver de ikke gøre så meget for at fastholde mig, for jeg elsker at være her. Det vigtigste er den gode kemi, der er på arbejdspladsen, siger Nikolaj Grill Nielsen. IT

Onsdag aften blev virksomheden så belønnet med prisen som årets Gazelle-pris vinder i Region Syddanmark. Gazelle prisen arrangeres af Børsen, der uddeler priser til de virksomheder, der opnår enestående resultater. En gazelle er en virksomhed, som i løbet af fire regnskabsår hvert år har haft positiv vækst og samlet set mindst fordoblet omsætningen over de fire år.