Her er alle seernes opskrifter på rygeost

TV 2/Fyn har modtaget mange forskellige opskrifter fra fynboer. Der er også gode råd til, hvordan du selv kommer i gang med at ryge ost.

Færre danskere spiser rygeost, og den fynske specialitet er truet.

Rygeosten er en del af fynboernes identitet, og det har den været siden 1800-tallet. Den er blevet fremstillet på Fyn i århundreder, og halvdelen af al dansk rygeost sælges på øen.

Læs også Madekspert: Rygeosten er truet som dagligvare

Fynboerne smører den gerne på et stykke frisk rugbrød og pynter sirligt med radiser og purløg, eller vender den svampede ost rundt i en gang cremefraiche og serverer rygeostsalat for middagsgæsterne.

Fordi den er ved at uddø, har TV 2/Fyn bedt fynboerne om at sende deres opskrifter på rygeost ind i håb om at redde den fynske egnsret.

Herunder har vi samlet et udvalg fra læserne og seerne. Artiklen vil løbende blive opdateret med flere opskrifter.

Susanne Mårtensson, Holte

Rygeost er genialt i kyllinge- og hønsesalat:

Lav en dressing af 1 dl cremefraiche, 4 spsk mayonnaise, 2 spsk rygeost, 1 tsk dijonsennep, smag til med karry, salt og peber.

Det er også fantastisk i spidskålssalat:

Bland 2 dl skyr med 1 dl rygeost, og smag til med dijonsennep, salt og peber. Vend i snittet spidskål.

Og så er rygeost også skønt i en kartoffelsalat eller bare på et godt stykke hjemmebagt brød.

Jane Lilian Jensen, Ullerslev

Både som den er som ‘pålæg’ på rugbrød eller franskbrød iført lidt mayonnaise, salt, ristede løg og en asie (eller purløg, radiser, karse, osv.) - eller som rørt rygeostsalat. Det vil sige rørt med lidt mayonnaise eller cremefraiche, salt, peber, hakkede rødløg, hakkede radiser og purløg. Pyntet med purløg og skiver af radiser. Spises på brød, kiks osv. og er især en sommerspise her i huset. Elsker også rygeostcreme til fx laks.

Hanne Rasmussen

Ristet brød med hamburgerryg, rygeost, tomater og purløg. Jeg har altid været vild med rygeost.

Dorete Hansen, Verninge

Jeg kan godt lide rygeosten på et stykke franskbrød, men foretrækker rygeost rørt op med skyr eller let cremefraiche, lidt mayonnaise, salt og så pyntet med purløg. I øvrigt så er rygeost superlækkert oven på et stykke trestjernet salami.

Jette Godtmark, Kerteminde

Rygeostsalat som dressing i kartoffelsalat (uhm med nye kartofler) rørt op med flødeskum og et låg af appelsinmarmelade som låg til brunch og bare lige, som den er på brød.

Elin Westdorf, Vester Skerninge

På rugbrød, med radiser, purløg eller tomat/agurk. En skøn spise.

Jørgen Ellyton

Lige stor del rygeost og hytteost suppleret med radiser i tern, lidt finthakket løg, salt og peber samt pyntet med friskklippet purløg lige inden serveringen. Det er ganske enkelt en himmerigsmundfuld, som kan serveres på et stykke rugbrød med smør, et stykke grovbrød eller som forret i en halv avokado.

Du kan sende dine rygeost-billeder til redaktionen@tv2fyn.dk Foto: Hanne Rasmussen

Poul Nielsen, Broby

En god rygeostsalat som "far" laver er altid populær i vores familie og her er opskriften

1/4 rygeost

3 st ss mayonnaise

1 bundt radiser, som hakkedes fint i små tern

1 agurk, hvor kernerne i midten fjernes med en teske og hakkes fint i små tern

1 bundt purløg klippes fint

Evt. lidt meget finthakket løg

Det hele blandes og smages til med salt og peber.

Niels Nielsen

Det er skønt at få et stykke franskbrød med rygeost og sennep, derpå purløg-radisser eller agurk. Der kan også bruges knækbrør eller ristet brød. Det bør altid være sødmælksrygeost.

Johnnie Knudsen

Smørrebrød med æbleflæsk og rygeost

1 stk. rugbrød

Hjemmelavet æbleflæsk

Sødmælksrygeost placeres ovenpå

Bacondrys på toppen

Salt og peber efter behag.

Jan Erik Helweg-Mikkelsen

Rygeost på et stykke rugbrød med salt og peber, mums, kan eventuelt krydres med purløg. Min kones rygeost med radiser, mayonnaise, cremefraiche, purløg og hvad der ellers skal til mums, og hun er fra Sjælland, men ved, hvordan man tilbereder den fynske nationalspise.

Anette Bangsgaard

Anette Bangsgaard har indsendt en opskrift på hjemmelavet fedtfattig rygeost. Du kan læse, hvordan du gør, hvis du selv vil i gang med at ryge ost.

Du kan fortsat dele dine opskrifter på rygeost.

Opskrifter på rygeost Hvordan spiser du din rygeost? Send din bedste opskrift på rygeost til redaktionen@tv2fyn.dk.



Du kan også dele dem på sociale medier med hashtagget #rygeost