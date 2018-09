Hjælp til ledige: Sportsstjerner scorer praktikpladser

Tirsdag var håndboldspillere i ilden sammen med en række andre kendte fynboer. Målet var at overbevise odenseanske virksomheder om at tage en virksomhedspraktikant.

Ikea dannede tirsdag rammen om en lidt alternativ udfordring for de to håndboldspillere Kathrine Heindahl og Freja Corth.

- Det giver en tilfredstillende følelse at hjælpe ledige i jobpraktik, lyder det fra Freja Corth, der til daglig kæmper på håndboldbanen i Odense Håndbold.

Jeg synes, det går rigtig godt. De virksomheder, jeg får fat i, er meget positive omkring virksomhedspraktik Freja Corth, håndboldspiller hos Odense Håndbold

Hun er sammen med holdkammerat Kathrine Heindahl med til at ringe odenseanske firmaer op med det formål at skaffe virksomhedspraktikpladser.

- Vi er her for at støtte op om projektet med at få flere i virksomhedspraktik i Odense, forklarer Kathrine Heindahl, der normalt står på stregen i håndboldkampen.

Kendte fynboer ringer rundt Thomas Pasfall, kok og iværksætter

Peter Rahbæk Juel (S), borgmester i Odense

Yannick Vedel, ishockeyspiller hos Odense Bulldogs

Tirsdag var flere kendte fynboer samlet i et callcenter i Ikea. Deres mål var at skaffe så mange virksomhedspraktikpladser som muligt.

Tilfredse håndboldpiger

Klokken 13 blev kampen om praktikpladserne ringet i gang. Derpå havde de to håndboldpiger en time til at overbevise så mange fynske virksomheder som muligt om at hyre virksomhedspraktikanter.

Efter godt 20 minutter havde Kathrine Heindahl heldet med sig. Hun havde skaffet den første plads hos en fynsk virksomhed.

- Jeg synes, det går glimrende. Folk er rigtig behagelige at snakke med og interesseret i virksomhedspraktikanter, forklarer håndboldspilleren, inden hun markerer succesen ved at spraymale en prik på en tavle.

Kathrine Heindahl har held med at overbevise fynsk virksomhed

Også hos holdkammeraten er der tilfredshed, da hun efter kort tid havde skaffet flere pladser.

- Jeg synes, det går rigtig godt. De virksomheder, jeg får fat i, er meget positive omkring virksomhedspraktik, forklarer fløjspilleren og tilføjer, at hun efter godt 25 minutter ved telefonbordet har skaffet fire praktikpladser.

Freja Cohrt skaffer hurtigt fire praktikpladser.

Egen erfaring

Det er ikke første gang, Kathrine Heindahl er beskæftiget med virksomhedspraktik. Ved siden af håndboldbanen driver fynboen sin egen virksomhed.

- Før sommerferien havde vi en virksomhedspraktikant. Det var en rigtig positiv oplevelse, lyder det fra Kathrine Heindahl.

Selvom stregspilleren har gode erfaringer med at have folk i virksomhedspraktik, så afviser hun at ansætte nogle i forbindelse med dagens rundringning.

- Vi har allerede nu en praktikant under uddannelse. Derfor har vi ikke mulighed for at tage flere i praktik, forklarer stregspilleren.

Omkring klokken 14 havde de to håndboldspillere skaffet flere end ti praktikpladser hos odenseanske virksomheder.

I alt havde callcentret skaffet flere end 200 praktikpladser til ledige i Odense Kommune.