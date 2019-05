Nu også på Fyn: Hundredvis af el-løbehjul på vej ud i trafikken

Installér en app på din telefon, og lej et el-løbehjul, når du skal i skole, på job eller hjem. Det bliver muligt i Odense allerede i løbet af få uger.

Odense Kommune er godt i gang med at give tilladelse til udlejningsfirmaerne Tier og Voi, der hver især har vist interesse i at udleje det nye transportmiddel i Odense. De første løbehjul ventes på gaden i løbet af maj eller juni.

Forsøgsordning

Det er regeringen, der har banet vejen for det nye transportmiddel. En forsøgsordning blev vedtaget i januar, og allerede nu er det muligt at leje de små motoriserede køretøjer i København. Også i Aarhus er el-løbehjulene snart på gaden.

El-løbehjulene vil være at betragte som cykler i trafikken. De skal køre på cykelstier og parkere sammen med cyklerne. Udlejningen af løbehjulene sker fra veje, pladser og fortorve og fra private arealer.

Tophastighed på 20 kilometer i timen

Når fynboerne vil bruge et el-løbehjul skal de leje dem via en app fra firmaerne Voi og Tier. Startprisen ligger lige nu på 10,5 kroner og en minutpris på 1,5 kroner. Når brugeren er fremme ved sin destination, er det planen, at man skal kunne aflevere løbehjulet lige i nærheden.

By- og Kulturforvaltningen har holdt møde med de to udlejningsfirmaer, der hver ønsker at sende 200 el-løbehjul ud på vejene i Odense. De to firmaer forventer, at udlejningsbehovet vil være ét el-løbehjul for hver 500 indbyggere.

Kommunen kan stille krav om, hvor løbehjulene kan udlejes, og hvor de må standse, parkere eller køre den maksimale hastighed på 20 kilometer i timen.

Aflastning af kollektiv trafik

I følge Odense Kommune er det forventningen, at det nye transportmiddel vil supplere både busser og letbane.

Erfaringerne fra andre byer og lande viser, at el-løbehjulene især er populære, når trafikkanterne skal fra det ene kollektive transportmiddel til det andet eller som afslutning på en rejse.

De to firmaer får i første omgang tilladelse for et år ad gangen til at drive en udlejningsforretning med el-løbehjul.