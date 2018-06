Ida er superstudent med superenergi: - Jeg har nok lidt krudt i enden

19-årige Ida Kruse fra Bøjden har en tætpakket hverdag, der kan tage pusten fra enhver. Og så er hun lige blevet student med hele syvogtyve 12-taller på eksamensbeviset.

Med et snit på imponerende 13,1 – på 12-skalaen – er 19-årige Ida Kruse en vaskeægte superstudent.

Hun indrømmer også gerne, at hun ikke er kommet sovende til det flotte resultat.

- Jeg har altid gået meget op i skolen, men jeg kommer fra både en lille skole og et lille gymnasium, så det har været super hyggeligt at gå derude. Der har været tid til den enkelte. Jeg har måske også lagt flere timer i det end nogle andre. Men vi gør jo alle sammen bare vores bedste, siger den ydmyge student.

Jeg har jo bare gjort mit bedste. Og jeg har aldrig tænkt over det som noget specielt eller anderledes. Men det er da dejligt Ida Kruse

Syvogtyve 12-taller lyder som en ren umulighed, og Ida Kruse har da heller ikke lige en opskrift på, hvordan det overhovedet kan lade sig gøre.

- Det ved jeg sgu ikke, siger hun med et grin.

- Jeg har jo bare gjort mit bedste. Og jeg har aldrig tænkt over det som noget specielt eller anderledes. Men det er da dejligt.

Travl med travlt på

Og så skulle man jo tro, at et snit på 13,1 kræver al ens fokus, tid og opmærksomhed. Sådan er det ikke helt for Ida Kruse.

Udover at gå i gymnasiet, arbejder hun fire-fem dage om ugen på hele tre forskellige arbejdspladser, hvilket bliver til en 30-40 timer i alt. Ind imellem har hun morgenvagt hos bageren og aftenvagt som tjener på hotellet – på samme dag. Og så er hun vikar i hjemmeplejen. Og frivillig i Ældresagen cirka én gang om ugen.

Læs også Verdens første dansestudenter: - Det er glædestårer

Og som om det ikke var nok, klarer hun transporten mellem hjemmet, gymnasiet og alle sine jobs på cykel og cykler cirka 150 km om ugen. Derudover træner hun også flere gange om ugen i et fitnesscenter.

- Jeg kan godt have ret travlt i hverdagen, men jeg opfatter ikke mig selv som stresset, for jeg kan jo godt lide alt det, jeg laver.

- Jeg har nok bare så meget krudt i enden, at jeg ikke kan lade være. Jeg er konkurrencemenneske og konkurrerer med mig selv, og det syntes jeg er rigtig sjovt, forklarer Ida Kruse.

Hun fortæller, at hendes mor ind imellem er bekymret for, at Ida har for travlt.

- Hun roser mig, når jeg er doven. Eller for eksempel når jeg overvejer en pjække-dag, så opfordrer hun mig til det, siger Ida Kruse.

Et eksempel på Ida Kruses ugeplan.

Sabbat og værnepligt

Den flotte studentereksamen skal ikke i første omgang veksles til en plads på et eftertragtet business-studie eller en drøm om at blive psykolog.

I stedet står den kommende tid på sabbat og en tur i grøn uniform.

Læs også Ekspert og politikere: Infrastrukturen på bøhlandet sejler

- Nu vil jeg tage et sabbatår, hvor jeg skal arbejde, og så vil jeg aftjene min værnepligt i militæret til næste forår. Derefter søger jeg måske ind på medicinstudiet i Odense. Men lige nu skal der festes i de kommende uger, for jeg er helt vildt glad for at være færdig på gymnasiet og nåede da også at blive en smule skoletræt til sidst, siger Ida Kruse.

På trods af syvogtyve12-taller og et rekordhøjt snit, er det faktisk ikke hendes egen eksamenspræstation, hun er mest imponeret over.

- En af de største sejre omkring eksamen var faktisk, at en af mine klassekammerater, der havde haft det svært med at gennemføre sin gymnasietid, faktisk klarede det og bestod. Det syntes jeg var vildt flot, for det havde været rigtig hårdt for ham, så det er jeg meget glad for lykkedes, siger den uselviske superstudent.