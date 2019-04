Opgør med ensomheden: - Jeg vil rigtig gerne inspirere til at spørge om hjælp

Ensomhed bekæmpes bedst sammen med andre. Med det in mente går den 28-årige Patrick Cakirli fra bostedet Solutio "Broen" i landsbyen Skrøbelev på Langeland.

Målet er i første omgang Gymnastikhøjskolen i Ollerup i Vester Skerninge - en tur tæt på 30 kilometer. Men det endelige mål er det måske umulige opgør med ensomhed.

Gåturen begynder torsdag morgen klokken ni, og kan under normale omstændigheder gøres på omkring seks timer, men Patrick Cakirli udfordrer ensomheden og går ikke en meter uden følgeskab.

Men mens der ingen garanti er for at kunne gennemføre torsdagens march uden stop, så er han garanteret følgeskab fra Skrøbelev.

- Jeg regner med omkring ti stykker. Blandt andre er der en kvinde med sin hund, som har gået med de seneste par dage. Hun er fra Helsingør, fortæller Patrick efter onsdag eftermiddag at have tilbagelagt omkring en kilometer på Langelandsk asfalt.

Opgør marcherer gennem landet

Patrick begyndte sin march mod ensomhed 1. april i København. Den 28. april skal han gerne ramme Aalborg efter et sted mellem 550 og 600 kilometer gennem Danmark.

Alle er inviteret til at gå med, for at understrege vigtigheden af Patricks budskab om fællesskab som et redskab i kampen mod ensomhed.

Patricks kamp virker, og har virket siden han selv sprang ud af ensomheden. På det sociale medie Jodel skrev han om sin ensomhed, og siden har han kæmpet kampen. Først sin egen og nu alle ensommes.

- Det har været rigtig dejligt at kunne tale om det. Især min familie har åbnet sig over for mig og fortalt, at de også har været ensomme, fortæller Patrick.

- Det, at jeg taler åbent og ærligt om det, virker, men jeg er nok stadig en smule akavet i sociale situationer, erkender han og tilføjer:

- Jeg vil rigtig gerne inspirere til at række ud og spørge om hjælp. Det har fungeret rigtig godt for mig.

Lever af sine erfaringer

I dag kan Patrick faktisk leve af sine oplevelser med ensomheden og opgøret med den. Han holder blandt andet oplæg i kommuner, og har snakket om ensomhed på Roskilde Festival og ved Folkemødet på Bornholm.

- Jeg bliver ikke rig af det. Min kæreste og jeg lever på en sten, og har en roommate for at få økonomien til at hænge sammen, fortæller Patrick.

Således tjener han ingen penge, mens han marcherer for kampen mod ensomheden.

Næsten garanti for at nå målet

Leder af bostedet Solutio "Broen", Vivi Agernem, fortæller til TV 2/Fyn, at hun nærmest kan stille en garanti for, at Patrick ikke bare når i mål, men også at han ikke vil være alene på noget tidspunkt.

- Vi vil sikre, at han har selskab, så han ikke stopper op. Ellers sætter jeg en medarbejder på, griner Vivi Agernem, som selv vil deltage på den første del af marchen.

