Snød rideklub: Kasserer overførte penge til sine børns konti

47-årig kvinde fra Odense-området blev tirsdag ved Retten i Odense kendt skyldig i at have overført i alt 160.000 kroner fra foreningens konti til sine egne.

Kvinden var fra april 2014 til udgangen af 2015 kasserer i en rideklub i Odense-området. I løbet af 2015 opstår der problemer i rideklubben, og bestyrelsen overvejer at stille foreningen i bero, fordi økonomien ikke længere hænger sammen.

I klubben er der en masse medlemmer, der gerne vil gerne køre videre, så de indkalder til ekstraordinær generalforsamling, hvor der vælges ny bestyrelse, beretter Rasmus Maar Hansen, der er anklager ved Fyns Politi og førte sagen ved retten.

- Da den nye bestyrelse kommer til, kigger de på konti, kontoudtog, regninger og så videre. De kan hurtigt konstatere, at der er overført en masse penge til den nu tidligere kasserers egne konti plus hendes børns konti, forklarer Rasmus Maar Hansen.

Politianmeldelse

Den nye bestyrelse forsøger efterfølgende at finde hoved og hale i sagen, og de erfarer blandt andet, at det ikke var muligt at få bekræftet, at de beløb, der skulle have været betalt til kommunen, også var blevet betalt.

Derfor ender det hele med en politianmeldelse af den tidligere kasserer i klubben.

I retten forklarede den anklagede 47-årige kvinde, at hun havde overført pengene til egne konti for så at hæve dem derfra og gå i banken og betale regningerne.

Kvitteringerne havde hun gemt i en mappe i klubben, som hun mente efterfølgende var blevet stjålet.

- Hun hævdede i retten, at nogen har skaffet sig adgang til kontoret og har bortskaffet beviser som led i en konflikt mellem den nye og den gamle bestyrelse, forklarer anklageren.

Kvinden havde også overført en del af pengene til sine børns konti.

- Det forklarede hun i retten med, at der ingen aktivitet var på børnenes konti, og derfor var det mere overskueligt, hvis hun brugte de konti, siger Rasmus Maar Hansen.

Idømt fængselsstraf

Den 47-årige kvinde blev tirsdag dømt skyldig i underslæb for i alt 160.000 kroner. Straffen lyder på seks måneders betinget fængsel med vilkår om samfundstjeneste, hvilket betyder, at hun skal afvikle 120 timers samfundstjeneste.

Gør hun ikke det, skal hun ind og afsone de seks måneder. Samtidig skal kvinde betale erstatning til rideklubben. Erstatningen lyder på 160.000 kroner, som er det beløb, hun overførte fra klubbens konto til egne konti.

Den dømte kvinde udbad sig efterfølgende betænkningstid, så hun har nu 14 dage til at overveje, om hun vil anke dommen.

