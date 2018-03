Kritik af ghettoudspil: Regeringen stigmatiserer muslimer

Holdningen til mennesker med anden etnisk baggrund er for hård i regeringens ghettoudspil, mener Radikale Venstre. Konservative er lodret uenig.

Ifølge Nils Sjøberg fra Radikale Venstre er tonen mod flygtninge og indvandrere i Odense-bydelen Vollsmose for hård i regeringens ghettoudspil, der blev præsenteret torsdag.

Det er især holdningerne til mennesker med anden etnisk baggrund fra statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og integrationsminister Inger Støjberg (V).

- Det bliver erklæret tydeligt fra statsministerens side og Inger Støjbergs side, at det drejer sig specifikt om en bestemt målgruppe i samfundet, indvandrere, flygtninge, muslimer, som man ønsker at stigmatisere, siger Nils Sjøberg.

- Det er grundlæggende set forkert. Jeg synes, vi har nået rigtig langt på rigtig mange områder. Der kan gøres rigtig meget bedre. Der er mange ting, der ikke har fungeret, men der er en anden måde at gøre det på, forklarer den radikale politiker.

Konservative: Der skal ske noget nu

Odenses ældre- og handicaprådmand, Søren Windell (K), forklarer, at regeringen med sit ghettoudspil ikke piller ved fundamentale menneskerettigheder.

- Regeringen fremsætter ikke lovforslag, der strider mod hverken nationale eller internationale konventioner. Sådan foregår det ikke, siger Søren Windell.

Med 22 punkter har regeringen et mål om, at Danmark skal være ghettofrit i 2030.

- Vi vil gerne have Danmark på rette kurs igen, for der er ulighed, fordi vi har nogle parallelsamfund rundt omkring i Danmark. Statsministeren kalder det huller i danmarkskortet, og det skal vi have gjort noget ved, siger Søren Windell.

- Odense har et af de største huller i danmarkskortet - Vollsmose med knap 10.000 indbyggere. Vi kan ikke blive ved med bare at kigge på det. Der skal ske noget, og det gør der med udspillet, forklarer rådmanden.

Ghettoudspillet er markant hårdere end tidligere ghettoplaner. Der har været fem ghettoudspil siden 1994.

