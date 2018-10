Vild med dans: Lucy Love overlever omdans to gange - her er hendes fynske fortid

Med skiftevis grønt og lilla hår og hjemmedesignede kjoler har Lucy Love siden starten af september charmet sig rundt på Vild med dansegulvet - alligevel har hun sammen med makkeren Michael Olesen været i omdans to gange - og har overlevet - senest endda i omdans mod den populære kagebagende Rosa Kildahl.

Koncert som kunsteksamen

Mens de fleste af de kvindelige dansere er klædt i pailletter og fønede lokker, skiller Lucy Love sig ud både i påklædning og frisure, og også i 2011, da hun var ved at afslutte sin uddannelse på Det Fynske Kunstakademi, skilte hun sig ud fra mængden med højt hår og attitude på den danske rapscene.

I portrætindslaget herunder kan du høre, hvordan Lucy Love - der er døbt Lucy Siame - gik fra at arbejde med billedkunst til at kombinere kunsten med musikken - noget hendes far overhovedet ikke havde forventet, selv om han selv har en fortid som dj!

Hendes afgangseksamen var da også en kombination af de to passioner: kunst og rap. Lucy Love designede simpelthen selv hele det visuelle udtryk til en sceneoptræden på Magasinet, så hendes eksamen var en koncert - blandt andet med numre fra albummet Kilo, der blev udgivet i efteråret 2010.

Nu er det andre toner Lucy Love koncentrerer sig om - nemlig dem i "Vild med dans", hvor hun fredag aften igen går på dansegulvet og tilfører en smule fynsk musik til programmet - selv om hun er vokset op på Amager.

