Lynfrosten: S og SF i clinch i Nyborg

Der er slået skår i det røde samarbejde i Nyborg.

Socialdemokraternes gruppeformand, Sonja Marie Jensen, er mildt sagt uenig med SF's Suzette Frovin, der fredag forlovede sig med Venstre og Dansk Folkeparti i forhold til den såkaldte Lynfrosten-grund.

Her har S og SF hidtil stået sammen og forlangt grunden oprenset for forurening og frarådet, at der bliver nyt butikscenter på grunden.

Hermed lægger man sig tæt op af holdningen i Nyborg Handel.

- Jeg er slet ikke enig med Suzette Frovin, og det undrer mig, at hun har ændret mening. Vi står nu i en grotesk situation, hvor der bliver bygget en helt ny bykerne på 15.000 kvadratmeter uden for bymidten, selv om alle undersøgelser viser, at der tidligst vil være behov for udvidelse af butiksarelerne i Nyborg om 10 år, siger Sonja Marie Jensen.

Hun påpeger, at det endnu ikke er afklaret, om der overhovedet må bygges nyt på den forurende grund uden, at forholdene undersøges nærmere.

- Vi har i dag flere større tomme butikker i bykernen bl.a. en købmandsgård på 4000 kvadratmeter. Og jeg forstår ikke, hvorfor vi ikke får de konkrete henvendelser, der måtte være på at flytte ind i større lejemål, på bordet. Hidtil har Phlipsen Gruppen, der ejer Nyborg Lynfrost ikke fortalt, hvad det er for butikker, der gerne vil etablere sig i Nyborg, siger Sonja Marie Jensen.

