Biltyveri: To måske maskerede mænd efterlyses

Fyns Politi efterlyser to mænd, der måske er maskerede i en koksgrå Audi.

Bilen er sidst set ved Møllegryden 18 i Brylle. Politiet opfordrer borgere til at ringe 112, hvis de ser bilen kørende med personer i og 114 hvis de ser den tom.

Vi efterlyser to mænd måske maskerede i koksgrå Audi A3, BA 81172. Sidst set ved Møllegyden 18 i Brylle. Ring 114 hvis bilen findes tom. Ring 112 hvis den ses kørende. #politidk — Fyns Politi (@FynsPoliti) December 31, 2018

Hændelsen startede kl. 11.03 ved Holmhavegyden, hvor de to mænd blev overrasket, mens de var i færd med at stjæle to biler. Ejeren overraskede de to mænd, som slog ejeren ned.

- Det er ikke min opfattelse, at han er kommet alvorligt til skade, siger presseansvarlig ved Fyns Politi Charlotte Nyborg.

Sønnen og svigerdatteren kom ud til stedet, og var ved at blive påkørt, da de to gerningsmænd flygtede fra stedet. Det var lykkedes dem at stjæle den ene af de to biler på stedet.

- De forulykker ude ved Møllegyden 18 i Brylle, men lykkes med at få bilen igang igen, og kører derfra, siger Charlotte Nyborg.

- Vi vil rigtig gerne vide, hvor bilen er henne, siger Charlotte Nyborg, der forklarer, at ser man bilen kørende, skal man ringe 112. Ser man den holde et sted, skal man ringe 114.

Hun understreger, at det er helt specifikt den her bil de leder efter.

- Vi er sikre på, at det er den bil, så det er kun den vi efterlyser, siger Charlotte Nyborg.

