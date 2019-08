Lydløs dansefest: Man ser mega dum ud, men man føler, man er mester til det hele

Gråbrødre Plads har flere dage i denne uge været omdannet til et stort dansegulv, hvor både børnefamilier og unge mennesker har slået sig løs til dansefester lige midt i Odense.

Naboerne har dog ikke kunne klage over, at bassen spiller for højt, eller at dj'en har dårlig musiksmag. Der er nemlig helt stille på dansegulvet.

Arrangementet er et såkaldt "silent disco", som kort og godt betyder tavst diskotek. De, der vil danse, får udleveret høretelefoner, der lyser enten rødt, blåt eller grønt.

- Jeg synes, det er helt fantastisk at tage de her høretelefoner på. Der sker noget helt magisk med mig. Jeg får bare rigtig meget lyst til at danse, og det har jeg ellers ikke. Jeg er sådan lidt en stiv tysker, siger Andreas Wolf, der står bag arrangementet.

Læs også Morgensang: - Det er lige meget, hvordan man synger. Bare syng til!

Alle de høretelefoner, der lyser samme farve, spiller samme sang. Så hvis du har et par grønne høretelefoner og finder andre på dansegulvet, der også lyser grønt, er der gode chancer for, I rammer nogenlunde de samme takter.

- Det er sjovt kun at høre musikken her, og så når man tager dem at kigge rundt på alle. Og man ser mega dum ud, men når man har dem på, så føler man bare, man er mester til det hele, siger en af dem, der har vovet sig ud på det stille dansegulv.

De røde høretelefoner spiller 80'er-disco, de grønne spiller dansk, og de blå spiller pop.

Der er to omgange silent disco tilbage. Begge foregår lørdag den 24. august. Først klokken 15.00 og siden klokken 21.00.

Se indslaget fra det stille diskotek herunder.