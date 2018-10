Politiet leder stadig: Mistænkt voldtægtsforbryder stadig på fri fod

Politiet leder stadig efter den 33-årige mand, der torsdag blev efterlyst på Fyn.

- Der må jo være nogen, der har set ham, siger vagtchefen ved Fyns Politi Torben Bentsen og fortsætter:

- Men det er kun et spørgsml om tid, tænker jeg.

Ambrose Makabala mistænkes for at have voldtaget en 22-årig kvinde. Voldtægten fandt sted onsdag den 10. oktober på en privat adresse i Odense.

Læs også Fyns Politi efterlyser 33-årig mand for voldtægt og vold

Fyns Politi oplyser i efterlysningen, at de mener, at den efterlyste stadig kan være i Odense eller tæt på omegnen. Ambrose Makabala har i følge Fyns Politi flere relationer til København og Nordsjælland, derfor kan det også være, at han er taget over broen.

- Men vi regner med, at han stadig er i Danmark, fordi hans tilknytning her til er så stor, at det ville være en stor omvæltning for ham, hvis han var flygtet til udlandet, fortæller vagtchefen.

Den mistænkte er 174 centimeter høj, muskuløs af bygning, sort klippet hård og brune øjne. Han har en tatovering på halsen, hvor der står "Al Jas".

Læs også Ejer mistænkes for at sætte ild til sin egen bil

Efterlyste 33-årige Ambrose Makabala Foto: Fyns Politi

Pas på, hvis du ser ham

Den efterlyste Ambrose Makabala betegnes som værende farlig. Derfor skal man ikke selv forsøge at tilbageholde ham, men kontakte politiet med det samme, hvis man ser ham.

Tordag fortalte Fyns Politi til TV 2/Fyn, at den 33-årige mand, som de leder efter, dels er farlig, fordi han mistænkes for at have voldtaget en kvinde, men også fordi han er kendt af politiet for personfarlig kriminalitet.

Hvis du ved noget om sagen eller har set Ambroso Makabala, kan du kontakte Fyns Politi på 114.