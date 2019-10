Bedst på Fyn: Møbelfirma vinder entreprenørpris

Blot to dage efter Brian Djernes blev kåret til årets ejerleder på Fyn for hans rolle som ejer og direktør i virksomheden Cane-Line, kan han glæde sig over endnu en pris til samlingen og kalde sig bedst til vækst på Fyn.

Ved en prisuddeling torsdag eftermiddag er han og hans virksomhed Cane-line blevet kåret til EY Entrepreneur of the Year på Fyn.

Dermed kan han se frem til landsfinalen i Lokomotivværkstedet i København den 28. november.

- Det er da en selvtilfredsstillelse, og det er da et klap på skulderen, og det er da fedt for teamet og en anerkendelse. Det giver også noget stolthed hos teamet. På den måde er det da fedt og ligesom et skulderklap på vejen mod den næste tinde, siger Brian Djernes til TV 2/Fyn.

Det er virksomheden Ernst & Young, der uddeler prisen. For at være med i opløbet skal man have mindst 20 ansatte, være ejer eller medejer af en dansk virksomhed, og virksomheden skal have haft mindst 15 procents vækst i omsætning eller bruttoavance i mindst to år.

Den bedste idé vinder

Cane-Line, der har hovedsæde i Rynkeby, tæller 80 ansatte i Danmark, mens der er 800 beskæftiget i Asien - blandt andet i Indonesien. I 2018 havde man et rekordstort overskud på 68 millioner kroner.

Ifølge direktøren er succesen blandt andet bygget på et stærkt demokrati og et mindre stærkt hieraki.

- Vi har nok en meget demokratisk måde at gøre tingene på og ikke et specielt stærkt hieraki. Jeg synes, at de bedste løsninger bliver truffet, når der er mange, der har lov til at komme med indvendinger og har nogle bud, siger han.

- De bedste idéer kommer som regel nedefra i organisationen, så det prøver vi at dyrke, så den, der har den bedste idé, får lov at bestemme, siger han.

Cane-Line laver designermøbler i forskellige former for flet, som bliver eksporteret til over 100 lande.

Ros for bæredygtighed

Ved eftermiddagens prisoverrækkelse roste juryen Cane-Line for virksomhedens bæredygtige profil.

Cane-Line genanvender al plastik fra produktionen, og allerede i 2007 fik virksomheden en såkaldt ISO 14001 miljøcertificering, der sætter krav til virksomhedens miljøpolitik.

- Vi har nul spild i vores egen plastproduktion, og dernæst handler bæredygtighed allermest om, at vi køber noget, der holder. Det er ligemeget, om man køber tøj, møbler eller biler. Hvis man kan købe en stol, der kan holde i tyve år, så er det jo langt at foretrække fremfor alt muligt andet, uanset hvad, siger Brian Djernes.

- Så vi forsøger at lave nogle produkter, der holder længe, fordi det er simpelthen miljømæssigt det, der er allerbedst, siger han.

Cane-line var en af fem finalister på Fyn. I alt var 141 fynske virksomheder kvalificerede.