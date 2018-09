Mødrehjælpen Odense lukker: - Det er mit andet hjem

Mødrehjælpen Odense lukker. Det sker, fordi Odense Kommune skærer i den økonomiske støtte.

Mødrehjælpen Odense har siden 1983 gratis rådgivet og vejledt gravide kvinder og børnefamilier i en svær situation.

Men nu stopper den hjælp. Mødrehjælpen Odense lukker kontoret på Tolderlundsvej ved årsskiftet.

- Det er forfærdeligt, at de lukker. Det er ligesom at miste noget af min familie, fortæller Jane Diana Kristensen Blichfeld.

Hun har haft sin faste gang i Mødrehjælpen Odenses lokaler de seneste ti år. Hun har en datter på 24 år og to sønner på henholdsvis 19 og 11 år. Og i store dele af børnenes opvækst, har hun stået alene med børnene.

Blandt andet derfor har hun i flere år fået vejledning hos Mødrehjælpen Odense.

- Deres råd er bare de bedste. De har givet os nogle små veje gennem livet, når det har været svært, forklarer Jane Diana Kristensen Blichfeld.

Mødrehjælpen i Odense rådgiver blandt andet om skilsmisse, graviditet og abort, økonomi og børns trivsel. Og netop det, at de professionelle psykologer og socialrådgiver kan snakke om stort og småt, er vigtigt for Jane Diana Kristensen Blichfeld:

- Det er det der med bare at kunne snakke med dem og få hjælp til alt muligt.

Jane Diana Kristensen Blichfeld snakkede blandt andet med Mødrehjælpen, da hendes hjem i Tommerup brændte ned for ni år siden. Det var ifølge hende også Mødrehjælpen, som hjalp med at finde frem til, at hun havde adhd.

Kommunen skærer i støtten

Odense Kommune har støttet Mødrehjælpen økonomisk, men sidste år valgte kommunen at skære en del af det økonomiske bidrag væk.

Det er altså det, som nu får konsekvenser for ansatte og mødre.

- Vi må erkende, at vi er afhængige af, at kommunen yder et økonomisk bidrag for at kunne hjælpe de mange sårbare børnefamilier, der har brug for vores støtte og rådgivning. Vi har prøvet at få det til at lykkes uden, men nu må vi desværre skrue meget kraftigt ned for vores indsats i Odense, siger Mødrehjælpens direktør, Ninna Thomsen.

Mødrehjælpen har blandt andet forsøgt at finansiere driften med egne penge og støtte fra private bidragsydere.

I 2017 fik rådgivningshuset i Odense 1.040 nye henvendelser og i Odense er der lige nu indskrevet 40 unge gravide og mødre i deres program "Unge familier på vej".

På grund af den store efterspørgsel ærgrer det også Mødrehjælpens direktør meget, at de i fremtiden ikke kan tilbyde samme hjælp i Odense.

- Det er utrolig trist, at vi må lukke ned for indsatsen. Vi ved, at vores støtte og rådgivning virker, og vi mærker hver dag, at der er brug for os. Derfor håber jeg, at vi kan finde nye måder at samarbede med Odense Kommune på, så vi kan være der for de sårbare børnefamilier, siger Ninna Thomsen.

Mødrehjælpen arbejder lige nu på at finde nye, mindre lokaler, så gravide og unge mødre, der har brug for hjælp, kan møde en socialrådgiver. De besøgende kan efter planen kun tale med en enkelt socialrådgiver tre gange om ugen - altså meget mindre hjælp end rådgivningscentret tilbyder lige nu.

Bruger dem stadig

Jane Diana Kristensen Blichfeld er næsten kommet ovenpå igen efter flere svære perioder. Ikke mindst fordi hun er blevet gift med en ny mand.

Men hun er stadig i kontakt med Mødrehjælpen. Hun kan nemlig gratis bruge Mødrehjælpen, indtil hendes børn fylder 18 år.

- Jeg havde glædet mig til fortsat at bruge Mødrehjælpen i Odense, men nu ser det ud til, at det ikke kan lade sig gøre. Jeg vil gøre alt i min magt for, at Mødrehjælpen kan fortsætte, siger Jane Diana Kristensen Blichfeld.