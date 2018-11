Ny fynsk festival: Kvinder har ret til egen krop og seksualitet

Nu er der under et døgn til den allerførste udgave af Agnes Henningsen Festival 2018 rammer Fyn. På Lundsgaard Gods ved Kerteminde er Vini Iuel og hendes team på dupperne for at få styr på de sidste detaljer inden åbningen klokken 16 fredag.

- Vi mangler velkomsttalen og blomsterne, men vi skal nok blive klar. Sidste nat holdt jeg møde med mig selv om alle detaljerne fra klokken 02.00. Til sidst måtte jeg se en tv-krimi for at falde i søvn! Vi er parate, og vi glæder os helt vildt, siger Vini Iuel, kreativ direktør, Anexet ved Lundsgaard Gods ved Kerteminde.

Vini Iuel har meget på spil, for ideen til festivalen udspringer af et dybt, personligt engagement fra Vini Iuel og de frivillige, der arbejder for kulturcenteret Anexet.

- Det er jo hjerteblod for mig, den her festival. Den er blevet til, fordi jeg ikke kan lade være. Jeg har altid haft lyst til at fejre Agnes Henningsen. Hun er en heltinde for mig, og hun fortjener at få opmærksomhed og blive fejret. At skabe den her festival er det sjoveste og hårdeste, som vi har fået op at stå her i Anexet, siger Vini Iuel.

Agnes, Vini og Lundsgaard

Vini Iuel har læst Agnes Henningsen med stor begejstring fra hun var ganske ung. Da hun blev gift med Rudolph Iuel og flyttede ind på Lundsgaard Gods, opdagede hun til sin store glæde, at Agnes Henningsen også havde boet der.

- Det er oplagt at fejre 150-året for Agnes Henningsen her på Lundsgaard Gods. Hun tilbragte en stor del af sin barndom på avlsgården, som blev bygget til hendes far forpagter Andersen, der hvor Anexet i dag ligger, fortæller Vini Iuel.

Festival med krop

Mange festivaler har fokus på musik, alkohol og på at have det herligt og holde fest. Alle fire elementer vil også være i spil på Agnes Henningsen Festival 2018, men der er andre hårdtslående temaer på spil: For eksempel retten til egen krop og seksualitet, og i det hele taget retten til at være menneske.

- Vi vil gerne have, at der er indhold og tyngde. De temaer, som vi tager op, har virkelig betydning for menneskers liv. De ting, som Agnes Henningsen stod for, er lige så vigtigte for unge kvinder i dag, som de var for 150 år siden, siger Vini Iuel.

- Agnes Henningsen har stadig masser at byde på, når det kommer til aktuelle spørgsmål om feminisme, kvinderettigheder, krop, litteratur og meget mere. Det er der heldigvis en lang række forfattere, musikere, kunstnere og debattører, der er enige med os i, tilføjer hun.

Mor til PH

Agnes Henningsens var forfatter, provokatør og kvinderettighedsforkæmper - og mor til PH. I år ville hun være fyldt 150 år.

Hendes liv og forfatterskab var tæt forbundet. I både forfatterskabet og livsførelsen var hun forkæmper for den personlige frigørelse, både hvad angik erotik og moral, med en skarp opmærksomhed på konventionens og det borgerlige hykleris omkostninger.

Som kvinderettighedsforkæmper var Agnes Henningsen interessant, fordi hun stod udenfor den etablerede kvindebevægelse, men til gengæld levede som en fri og med hendes egne ord ’letsindig’ kvinde, hvilket kom til udtryk i hendes erotiske praksis og moralske normer.

Valget om at gå mod strømmen for at tage retten til sit eget liv, var en overskrift for Henningsens forfatterskab og liv.

Nu fejres forfatteren og provokatøren Agnes Henningsen altså ved en helt ny, tre dage lang kulturfestival i Kerteminde.

Kendte navne

At Agnes Henningsen skulle have sin egen festivalfejring i forbindelse med 150-året startede som en lys idé blandt de frivillige hos kulturhuset Anexet ved Lundsgaard Gods.

Man kan opleve samtaler med Suzanne Brøgger, Hans Hertel og Lone Nikolajsen, foredrag og oplæsning ved Geeti Amiri, Mette Fugl, Pia Juul og Maria Helleberg, historiefortælling af Vigga Bro og Karsten Pharao, kunstudstillingen ”Butterflies and Pussytales” af Nille Bech, koncerter med Maria Bergman og Kira Skov samt mad ved Mette Sia Martinussen med flere.

Festivalen åbner fredag klokken 16 og varer til og med søndag.

Du kan læs mere om festivalen her.