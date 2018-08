Nyt OB-nederlag slår ikke 13-årige Mads ud: Striberne er stadig i hjertet

På trods af efterhånden mange frustrationer som OB-fans har Diana Larsen og Mads Larsen stadig striberne i hjertet.

- Det er op ad bakke igen. Som by og som klub trænger vi snart til at få lidt medgang.

Diana Larsen overværer mandagens OB's træning i Ådalen sammen med sin søn, Mads.

13-årige Mads Larsen var bolddreng til søndagens kamp, og han synes selv, at første halvleg var meget spændende. Fra hjørnet, han sad i som bolddreng, kunne han se nogle af de gode redninger, som målmand Sten Grytebust lavede.

- Vi må bare sige, at FCK er et bedre hold end os - meget bedre, fortæller Mads fra sin plads ved rækværket i Ådalen.

Hans mor er enig, men selvom det ikke er de bedste tider at være OB-fan i, så synes de begge, at kampen søndag gik bedre, end de havde forventet.

- FCK er jo et hold, som på mange barometre er en klasse bedre. Mange havde jo egentlig troet, at vi ville være blevet fejet fuldstændigt under græstæppet, og det gjorde vi ikke. Det var jo virkelig en mandefight.

Stjernen mangler

Inde på banen foran ham træner de OB-spillere, han søndag så mod FCK. Men den spillertrøje, som 13-årige Mads Larsen er iført, står der ikke noget navn bagpå.

- Hvis jeg må vælge frit imellem alle klubber, så skulle der stå Mohamed Salah, fortæller Mads.

Men hvis man skal finde et navn blandt de stribede, kniber det en anelse.

- Der er selvfølgelig Sten, siger Mads Larsen med henvisning til en af den nuværende spillertrups største profiler, den eftertragtede norske målmand Sten Grytebust.

Men de store stjerner kan han ikke finde på OB-holdet, der sveder sig gennem mandagstræningen foran ham.

Klub og by trænger til medgang

Søndag tabte OB 0-1 hjemme til FC København, og dermed kan OB notere sig den dårligste sæsonstart i 19 år og en plads som næstsidst i Superligaen.

De sidste syv sæsoner har OB ikke været i nærheden af at være i top seks, og det mener Diana Larsen er for galt.

- Odense er jo Danmarks tredjestørste by, så jeg tænker ikke, at man kan blive ved med at undvære et hold i top. Odense skal have et superligahold, som er med, hvor det sker. Det skal snart ske.

Diana Larsen undrer sig over, hvad det er, som går galt. Om det er, fordi OB ikke har pengene eller faciliteterne til at tiltrække nye spillere eksempelvis. Hun synes godt, at man kan spotte talentet blandt de unge spillere.

- Men jeg tænker også, at når man higer efter den succes, så er man også nødt til at have nogle mere rutinerede kræfter, som har noget ballast, som kan hjælpe de unge med at kapere at spille en superligakamp, mener Diana Larsen.

Man kan mærke, at folk falder fra

- Man kan godt mærke folks frustrationer, og at de falder fra, fortæller Diana Larsen, der også er medlem af fanpanelet i OB.

En lille detalje som at spillertrøjerne har navne bagpå, synes Diana også er med til at styrke identiteten hos de stribede og ikke mindst fansne.

- Vi er over 400 medlemmer i fanklubben, men kun 25-30 aktive ved udekampe.

Grunden til, at der kun er 25-30 medlemmer, som er aktive ved udekampe, mener Diana Larsen man finder hos holdet selv, og at kampene bliver for ensformige.

- Folk gider ikke sidde i en bus i to-tre-fire timer for at se den samme linje, som der var for fire år siden, forklarer hun.

Men måske er der håb og bedre tider forude. I hvert fald sagde FCK-træner Ståle Solbakken efter søndagens kamp, at han ser en lys fremtid for den nuværende OB-trup.

