Ståle Solbakken efter sejr: Jeg har medlidenhed med OB

Cheftræner Ståle Solbakken mener, at OB's skidte sæsonstart har været præget af uheld og føler med klubben.

FC København hev søndag eftermiddag en smal 1-0-sejr hjem på udebane mod OB, efter at Dame N'Doye med en scoring afgjorde kampen.

De tre point glædede naturligvis træner Ståle Solbakken, men han udtrykte i lige så høj grad medlidenhed med OB, som har fået klubbens værste sæsonstart i 19 år.

OB er uden sejr i de første fire kampe i Superligaen og ligger næstsidst med et enkelt point.

- Jeg føler lidt med Jakob Michelsen (OB-træner, red.) og OB, for holdet har spillet rigtig godt, men samtidig har de også være meget uheldige.

- Specielt i holdets omstillinger, spillede de med stor entusiasme og energi, og hvis de fortsætter med det, skal OB nok høste mange point i fremtiden, siger Ståle Solbakken.

Tør bane kostede mere energi

Trods ros til OB, så mener Ståle Solbakken, at sejren til FCK var fortjent.

- Vi vandt fortjent i dag. Vi havde de største chancer og var mest på bolden. Vi var igen det mest effektive hold, og det talte i sidste ende, siger Ståle Solbakken.

Han mener dog, at sejren ville have været større, hvis baneforholdene havde været bedre.

- Den ene banehalvdel var knastør. Der skulle mere fart i afleveringerne, og spillerne skulle bruge mere energi på deres løb.

- For dansk fodbold er det vigtigt, at man har et vandingsindlæg, så man kan spille ordentligt fodbold, siger Ståle Solbakken.

FCK ligger med sejren på andenpladsen i Superligaen med ni point, mens både OB og Hobro i bunden har et enkelt point.

