OB-profil solgt til belgisk klub

OB har torsdag solgt Casper Nielsen til den belgiske klub Royale Union Saint-Gilloise, som spiller i den næstbedste belgiske række. Det oplyser superligaklubben på sin hjemmeside.

Casper Nielsen, der kom til Odense for to et halvt år siden fra Esjberg, nåede 77 kampe og scorede syv mål.

- Casper er en succeshistorie for os som klub. Jeg synes, at vi sammen med Casper har gjort ham til en mere komplet spiller, og en spiller, der i sin tid som OB-spiller, har taget et skridt op, og nu befinder sig på en højere hylde, end da vi hentede ham i Esbjerg, siger sportsdirektør Jesper Hansen.

Casper Nielsen: Jeg er blevet bedre i OB

Klubskiftet træder i kraft med det samme. Den 25-årige spiller har dog følt sig hjemme i Odense, fortæller han.

- Det er svært at tage afsked med OB, for der skal ikke være nogen tvivl om, at min tid i OB har været rigtig god, og det er en tid, jeg vil huske tilbage på med glæde. Jeg har følt mig hjemme - både i klubben og i byen. Derudover har jeg udviklet mig i min OB-tid, og jeg føler helt afgjort, at jeg er blevet en bedre spiller, siger Casper Nielsen.

OB åbner den nye superligasæson - uden Casper Nielsen - 14. juli mod FC København på Odense Stadion. Onsdag spillede den fynske superligaklub 1-1 i en træningskamp på Odense Stadion med den tyske klub Holstein Kiel, der spiller i 2. Bundesliga.