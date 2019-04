105 års fødselsdag: Odenses ældste er ikke fan af letbanen

Det er de færreste af os, der fylder 100 år. Endnu færre af os får lov at blive 105 år. Men Jens Peter Westergaard har nået af fejre begge mærkedage, for fredag blev han fejret af familie og venner på sin 105-års fødselsdag.

Dermed er fødselaren født to måneder inden Første Verdenskrigs udbrud, og med så mange levede år i bagagen er balancen og hørelsen ikke helt, hvad den har været. Men holdningerne er stadig knivskarpe hos den forhenværende direktør for Odense Bytrafik.

Modstander af letbanen

For selvom det efterhånden er 35 år siden, at Jens Peter Westergaard trådte tilbage som direktør for bybusserne i Odense og gik på pension, så følger han stadig meget med i den trafikale udvikling i Odense. Særligt beslutningen om en letbane har han ikke meget tilovers for.

- Da jeg kom til, da nedlagde man sporbanen, fordi de var skinnebundne, og de kom ikke rundt alle mulige steder. Nu laver man så en skinnebunden letbane og brækker hele byen op for at lave den. Der er det, jeg siger, at det havde været bedre med nogle busser. Det kunne sagtens udbygges for en brøkdel af, hvad det koster at lave letbanen. Og så har letbanen jo den ulempe, at man skal brække hele byen op, siger fødselaren.

Man skal blive hurtigt rask

Der er et spørgsmål, som alle, der runder 100 år, må svare på. Hvordan bliver man så gammel? Jens Peter Westergaard har nu kunnet tænke over et svar på det spørgsmål i fem år, og alligevel er hans egen opskrift simpel.

- Jeg har altid været flink til motion. Jeg har cyklet meget, men det vigtigste er, at hver gang man bliver dårlig, skal man sørge for at blive rask igen, siger han.

I dag bor den 105-årige fødselar stadig i egen bolig i Kragsbjerghave, som er et kollektiv af ældreboliger i Odense.

- Jeg får jo min varme mad her, men det kolde og morgenmad det ordner jeg selv. Jeg køber varer gennem en indkøbsforening, og så ordner jeg selv de forskellige ting, siger han.

Selvom Jens Peter Westergaard nu har fejret fødselsdag 105 gange, så blev han alligevel rørt, da venner og familie fredag mødte op for at fejre ham.

- Det er fuldstændig overvældende. Jeg havde slet ikke regnet med noget i den retning her. Jeg har bare gået og hygget mig herude og været meget glad og tilfreds med at være her, siger fødselaren.