Ole Thestrup og fadøl: Ung kunstner fik Tinderbox-udfordring

Kan du skrive en sang om Tinderbox, der er baseret på gæsternes egne ord?

Og kan du gøre det på to timer?

Markus Valentin kan, og det beviste han i dag i TV 2/Fyns hytte på Tinderbox torsdag. Han er en af de upcoming fynske kunstnere, der har vundet en plads på årets plakat ved Tinderbox Band Battle.

- Det var sjovt. Jeg har svært ved at sætte andre ord på det, fortalte Markus Valentin efter koncerten.

- Når man er sangskriver og får en deadline og skal tænke anderledes, end man plejer, så er det bare fedt.

Gæsternes ord var samlet i en kasse, og Markus Valentin fik først til opgave at trække fem af dem uden at kigge. Det resulterede i ordene 'ung', 'koncerten', 'smutvejen', 'fadøl' og Ole Thestrup.

- Det er ord, der passer ufatteligt godt på festival. Måske bortset fra Ole Thestrup. Han er jo et dansk klenodie, og jeg syntes, jeg fik ham flettet meget godt ind, sagde Markus Valentin.

Se video: Markus Valentin optræder med sin Tinderbox-sang på TV 2/Fyns scene

03:20

Markus Valentin fik til at opgave at skrive en sang om Tinderbox baseret på gæsternes egne ord på to timer. Derfor havde han også brug for et levende nodestativ under koncerten ved TV 2/Fyns hytte.