GOG-træner følte sig tvunget til at bruge sjældent 'værktøj'

Bagud med fire mål efter 10 minutter så GOG-træneren Nicolej Krickau ingen anden udvej end at tage en timeout i kampen mod Bjerringbro-Silkeborg (BSV).

Da spillerne traskede over mod træneren, havde de nok forventet, at Krickau ikke ville være tilfreds. Men det, der ventede dem, var en decidereret opsang.

Træneren skældte ud og via fagter udtrykte han, hvor frustreret han var over, at hans spillere ikke fulgte den plan, de havde lagt fra kampens start. Ovenikøbet truede han et par af sine spillere med at blive skiftet ud, hvis de ikke snart spillede bedre. GOG-spillerne stod skoleret, og flere kiggede ned i jorden nærmest for at undgå øjenkontakt.

Opsangen hjalp, da GOG kom tilbage og endte med at vinde kampen. Selvom det denne gang gik godt, er det en metode, som Krickau helst ikke vil bruge for ofte.

- Det er et værktøj, som jeg kun bruger sjældent. Nu endte det med at gå fint. Men min fornemmelse var, at vi var alt for langt fra de ting, vi vidste blev kampafgørende. Og det synes jeg, at jeg var nødt til at reagere på, fortalte han til TV 2 SPORT efter kampen.

Hvordan er det at true folk med at skifte dem ud?

- Det er et greb, man kan bruge én eller to gange i løbet af en sæson, og jeg mente, det var rigtigt her. Det er langt fra sikkert, det er det, som hjælper.

Foto: Henning Bagger / Ritzau Scanpix

- Det kan også være, vi bare kom i gang med kampen stille og roligt, men jeg følte, det var det greb, der skulle til nu, og det er helt individuelt, hvordan de, som jeg udfordrer på de her ting, reagerer.

Profil fik kritik

En af dem, som ikke levede op til GOG-trænerens krav var profilen Lasse Møller. Bagspilleren var heller ikke selv tilfreds med sin indsats særlig i første halvleg, men han spillede en afgørende rolle, da den tætte kamp skulle afgøres.

Det var til gengæld noget, der behagede Krickau.

- En mand, der får så meget hjælp af Emil Lærke, så han ikke skal passe sine forsvarsopgaver, skal lave flotte mål en gang i mellem, synes jeg. Og han skal i hvert fald være klar til at lave de vigtige, når han får så meget luft i anden halvleg.

- Min oplevelse er, at han er langt fra, hvor han skal være. Også fysisk til at kunne trykke kontrafasen og have teknikken hele vejen. Men han har den der evne til at være skarp, når det skal afgøres, lød det anerkendende fra Krickau.

Netop evnen til at slå til, når det gælder, bliver også anerkendt af TV 2 SPORTs håndboldekspert Peter Bruun Jørgensen.

- Det er en kvalitet, som mange spillere ikke har. Han slår til fem gange i anden halvleg, og det er klasse.

GOG vandt 30-29 og er som det første hold klar til semifinalen. I næste slutspilskamp møder de Skanderborg.