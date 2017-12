Udenlandske par strømmer til Danmark for at blive gift, og flere tusinde finder årligt vej til Ærø. Europol advarer mod, at ægteskaberne er fup.

Europol advarer Ærø mod indbringende forretning

Hvert år rejser flere udlændinge til Danmark for at blive gift. Nu advarer den Europæiske Unions politienhed, Europol, om, at flere af bryllupperne er proforma og udnyttes til kriminalitet, skriver Berlingske.

- Det er ikke den oplevelse, vi har, siger Jørgen Otto Jørgensen (S), som er borgmester på Ærø, der for alvor oplever et boom i antallet af bryllupper.

Boom i bryllupper på Ærø

Flere kommuner oplever et stigende antal udlændinge, der ønsker at blive viet i Danmark.

Sidste år blev 10.437 udenlandske par viet i ti danske kommuner. Kun 3.280 danske par blev viet i de samme kommuner. Det er en fordobling af de udenlandske vielser på ti år.

Alene på Ærø er omkring 4.600 par blevet gift i kirker og på kommunekontoret i 2017. Det samme gjaldt for blot 125 par i 2006.

- Det er som regel forelskede par, vi står overfor. Der er rigtig mange, men vi har ingen mistanke om, at der er organiseret kriminalitet bag, siger borgmester Jørgen Otto Jørgensen (S) til TV 2.

Advarsler om kriminalitet

Det har Europol og flere eksperter, som Berlingske har snakket med, til gengæld.

De mener, at sådanne giftermål i stigende grad udnyttes til kriminalitet, hvor organiserede kriminelle arrangerer proformabryllupper mellem kvindelige EU-borgere og mænd uden for EU.

Dermed kan ægteskabet blive en billet til opholdstilladelse i EU. Og det får Dansk Folkeparti til at forlange, at man skal have permanent opholdstilladelse for at blive gift i Danmark.

Det holder ikke, at folk kommer til Danmark og siger, at de ønsker at blive gift med hinanden, fordi de elsker hinanden, og så er det faktisk en bagvej til at få en lovlig opholdstilladelse i et andet europæiske land. Det kan vi simpelthen ikke være bekendt over for vores nabolande, siger Dansk Folkepartis udlændinge- og integrationsordfører, Martin Henriksen, til TV 2.

Borgmester maner til ro

Men det, mener Ærøs borgmester, er for "kontroversielt".

- Nu har jeg selv stået over for de par mange gange. Det at man ikke kysser og krammer behøver ikke betyde, at man ikke er forelsket, siger han om nogle af de detaljer, der er blevet observeret under forskellige ceremonier.

Borgmesteren forklarer, at kommunen er i kontakt med politiet to-tre gange om ugen om falske pas og personer, der kommer fra lande, hvor det er et kendt fænomen at gifte sig til en adgangsbillet.

Og at de derudover arbejder sammen med bureauer, som de har tillid til, gransker deres giftelystne kunder grundigt nok til at standse organiserede kriminelle.

- Det er jo ikke nyt for os, at vi skal være opmærksomme på, om alt er i orden. Så vi fortsætter den procedure, vi har haft i mange år, siger Jørgen Otto Jørgensen.

Berlingske har søgt aktindsigt i udenlandske vielser i ti danske kommuner for at få overblik over de udenlandske vielser.

Ud af Sønderborgs 997 udenlandske vielser sidste år var 164 af de viede eksempelvis fra Cameroun. Til sammenligning havde Langeland 804 udenlandske vielser sidste år. Her var kun fem fra Cameroun.