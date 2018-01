Fans til kræftsyg Kim Larsen: Du har intet at undskylde for

Kim Larsen aflyser en række kommende koncerter på grund af kræftsygdom.

Hilsnerne strømmer ind til Kim Larsen og Kjukkens Facebook-side, efter det onsdag formiddag kom frem, at Kim Larsen lider af prostatakræft, og derfor må aflyse 24 kommende koncerter.

Via bandets manager og guitarist, Jørn Jeppesen, udtalte Kim Larsen sig og undskyldte, at han ikke var ”i spilleform” efter sygdommen.

- Jeg undskylder mange gange over for både publikum og arrangører. Jeg er ved at blive en gammel nar, og meget imod min vilje har jeg måttet indse, at jeg har brug for ekstra tid til at komme i spilleform igen, skriver sangeren.

Men de mange Kim Larsen-tilhængere på Facebook vil ikke høre tale om undskyldninger:

- Kongen af dansk musik skal ikke undskylde, han skal bare blive frisk, så vi endnu engang kan nyde hans musik. God dag til alle, skriver Facebook-brugeren Johnny Reinert.

Den holdning bliver støttet op af flere.

- Du skal bare slet ikke undskylde, hr. Larsen. I stedet bør VI faktisk takke dig! Takke dig for musikken, og for at du nu sætter alt ind på at blive rask, så vi atter kan skråle i kor med dig og bandet. Livet er laaaaangt, skriver Pia Nyborg Jensen og citerer den kendte Kim Larsen-sang ’Papirsklip’.

I skrivende stund er der kommet 3.000 reaktioner på Facebook-opslaget, som er blevet delt mere end 800 gange.

Mange skriver også om deres personlige forhold til Kim Larsen:

- Siden jeg var seks år gammel, har jeg hørt din musik, og selv stået og sunget med opsmøgede bukser og spillet luftguitar til dit musik. Du er mit store idol, skriver Jannik Erik Juhl Djuurhuus og slutter beskeden af med et "vi ses til sommer". Her er det nemlig planen, ifølge udmeldingen, at Kim Larsen igen er kommet tilbage i spilleform og skal fortsætte sin turne.

Kim Larsen kan tryllebinde både unge og gamle. Her et billede fra hans koncert på Bøgescenen til Smukfest 2016. Foto: Ida Guldbæk Arentsen / Scanpix

Hilsner fra gamle dage

En af musikerens gamle venner fra Gasolin-dagene og forfatter til Kim Larsen-bogen 'Larsen', Peder Bundgaard, sender også en hilsen, da TV 2 får fat på ham:

- Jeg ønsker ham alt det bedste, siger Peder Bundgaard, der især var tæt på sangeren og sangskriveren i hans karrieres tidlige år, men som dog ikke har haft kontakt med ham de seneste mange år.

Også stor i Norge og Sverige

Også nabolandene Sverige og Norge beretter om Kim Larsens kræftsygdom.

Her en svensk fan, der kalder nyheden for rædselsvækkende.