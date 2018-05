Pukkelhval set ved Fyn reddet fra fiskenet

Kystvagten reddede hvalen, men det bliver svært for den at overleve, mener ekspert. Det kan være samme hval, der tidligere blev set ved Fyn.

Der blev lørdag eftermiddag set, hvad der formodes at være en pukkelhval i Østersøen ud for den finske kystby Vasaa. Det skriver Yle Uutiset.

Her havde den store hval forvildet sig ind i et fiskenet, og kystvagten måtte rykke ud for at hjælpe den fri.

Et fiskenet kan nemlig være dødbringende, forklarer chefbiolog hos Fjord og Bælt, Jakob Højer Kristensen.​

- Det er klart, når den sidder fast, så kan den ikke holde vejret lige så lang tid. Til sidst kan den blive så udmattet, at den ikke kan holde sig oppe og ender med at drukne, siger han til TV 2.

På afveje

Den Botniske Bugt, hvor hvalen befandt sig, er en del af Østersøen og ligger mellem Sverige og Finland. Den eneste adgang til Østersøen er gennem danske farvande.

Bugten er på det smalleste sted kun 25 meter dyb. Og det er ikke optimalt for et stort dyr som pukkelhvalen.

- Den er virkelig på afveje og har ingenting at lave derinde. Det er jo en bardehval – endda en ret stor en af slagsen. Den hører til de i de store oceaner, siger chefbiologen.

Det lave vand kan også forklare, hvorfor de finske kystvagter rapporterede, at hvalen fortsat svømmede rundt i området efter redningsaktionen.

- Det er bare en lille vandpyt i forhold til de områder, den kommer fra - den kan jo nærmest røre bunden med halen. Derfor er det vanskeligt for den at navigere rundt i, siger han.

Måske spottet i Danmark

Tilbage i februar spottede to fiskere en pukkelhval ud for den østfynske kyst, hvor den svømmede med retning mod Storebæltsbroen.

Og Jakob Højer Kristensen vil ikke afvise, at det meget vel kan være den samme, der er set igen.

- Det sker desværre tit, når de først kommer herind (på lavere vand. red.), at de ender i en fjord eller strander. Det er lidt en labyrint for dem at finde ud, siger han.

Dårlige odds

Derfor tror chefbiologen heller ikke, at det ser så lyst ud for hvalen i Den Botniske Bugt.

- Helt ærligt, så tror jeg desværre, at der er større risikoen for, at den strander, end den finder ud igen, siger han.

Jakob Højer Kristensen opfordrer samtidig folk til at sende billeder til Fjord og Bælt, hvis de ser en hval - på den måde er det lettere at kortlægge dens færden.