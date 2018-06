Politi passer på Rushdies publikum: - Uhyggeligt, at det er nødvendigt

Lørdag formiddag taler den kontroversielle indisk-britiske forfatter Salman Rushdie på Heartland. Det har påvirket sikkerheden dramatisk.

Hundepatruljer og kampklædte betjente med skudsikre veste og maskinpistoler er lørdag formiddag en del af det forøgede sikkerhedsopbud på Heartland Festival. Også ved selve indgangen til festivalpladsen er der skruet op for sikkerhed og kontrol af gæsterne.

Årsagen er samtalen mellem Salman Rushdie og Hans Ulrich Obrist. Eller mere præcist er årsagen Salman Rushdie.

Det er utroligt med sådan et sikkerhedsopbud her så mange år efter. Jeg synes, det er fint, men jeg synes, det er uhyggeligt, at det er nødvendigt Lise Jensen

Siden Salman Rushdie i 1988 skrev bogen De sataniske vers om profeten Mohammed har han været et levende terrormål. Den omdiskuterede og prisvindende 70-årige forfatter lever i dag i eksil under jorden i New York i USA.

- Det er utroligt med sådan et sikkerhedsopbud her så mange år efter. Jeg synes, det er fint, men jeg synes, det er uhyggeligt, at det er nødvendigt. Det foregår jo i en god tone, men det er da uhyggeligt. Det var i '89, og så er det stadig nødvendigt så mange år efter, siger Lise Jensen med hentydning til den fatwa, som det iranske præstestyre udstedte på Rushdie tilbage i 1989.

En fatwa der opfordrede muslimer over hele verden til at dræbe forfatteren. Og selv om fatwaen blev trukket tilbage i 1998, er Salman Rushdie fortsat fulgt af et enormt sikkerhedsopbud, så snart han bevæger sig ud i offentligheden.

- Jamen er det ikke nødvendigt? I mean.. Det er nødvendigt. Så man accepterer det, siger Ted, der ligesom mange andre er mødt op i rigtig god tid for at sikre sig en plads til samtalen.

Håbefuldt publikum

Forventningerne til selve talken er store hos publikum i køen.

- Jeg glæder mig utrolig meget til at se Salman Rushdie. Jeg synes, det er så vigtigt, at han kommer ud og kan tale. Jeg forventer at få noget vigtigt med hjem fra ham, siger Lise Jensen.

- Jeg forventer at få lidt mere indsigt i Rushdie og hans holdninger efter så mange år. Jeg har ikke fulgt ham i flere år, så det bliver interessant at se, hvordan han har udviklet sig efter de årtier med alle de kontroversielle problematikker, han har skabt, siger Ted, der øjeblikket efter må lade sin rygsæk åbne til kontrol og sig selv kropsscanne, inden han kan gå ind i mørket og finde sin plads til samtalen mellem Salman Rushdie Hans Ulrich Obrist.

