Politiker beskylder radiokanal for snyd

Radio Loud vandt i sidste uge udbuddet om at drive en ny DAB-kanal. Lige siden har der været kritik af afgørelsen, og kritikken fortsætter med radiokanalens dækning.

Ifølge udbuddet, som Radio- og tv-nævnet har afgjort ud fra, får dele af blandt andet Sydfyn, Langeland og Ærø ikke glæde af kanalen - til trods for, at hovedejeren Diablo har hovedsæde i Svendborg.

- Når man byder på en radiokanal i Danmark, skal man dække hele Danmark, siger det fynskvalgte folketingsmedlem Bjørn Brandenborg (S).

Billigste løsning

Årsagen er, at radiokanalen har valgt en billig løsning, som ikke dækker det sydfynske område. Det bliver dog ændret, så alle danskere får glæde af radiokanalen, lover ejeren.

- Vi har valgt den billigste løsning, siger direktør i Radio Diablo Martin Larsen, der dog forsikrer, at det bliver der lavet om på.

- Vi har været lydhør over for, at der flere steder fra er rettet en kritik mod os om, at man synes, det er ærgerligt, at man på Lolland-Falster eller det sydlige Langeland ikke ville kunne høre Radio Loud. Det har vi tænkt os at gøre noget ved, og derfor har vi også været ude at meddele, at vi faktisk står på mål for, at vi kommer til at dække hele landet, forklarer Martin Larsen.

Politiker kalder det "snyd"

Det er dog ikke godt nok for kritikerne, der kalder manøvren for “snyd”.

- Jeg synes, man snyder lidt på vægten ved først at sige, at man tager den billige model, og så får man point på det i den økonomiske vurdering, og så kommer man bagefter og siger, at man nok skal bruge pengene på det andet bagefter. Det indgår så ikke i den samlede beregning for pointgivningen, som nævnet har givet, siger medieordfører Jens Rohde fra Radikale Venstre.

At vilkårene bliver ændret efter afgørelsen, undrer også Bjørn Brandenborg.

- Jeg synes, det er mærkeligt. Det er lidt specielt, at der har siddet nogen og lavet det her udbud, og man har ikke tænkt Svendborg, Langeland og Ærø ind i den her konstellation. Derfor er det en postgang for sent, men jeg er da glad for at høre, at de laver om på det nu, siger Bjørn Brandenborg.

Direktør: En beskeden justering

De ekstra omkostninger, der er ved at dække hele landet, skal sandsynligvis tages fra produktionsmidlerne - altså midler, som radioen skulle have brugt på at lave indhold.

- Ja, det er det, vi skal arbejde lidt på i et budget, men i en budgetramme, hvor vi har over 250 millioner kroner at arbejde med over fire år, er det trods alt en beskeden justering, der skal laves for at finde de ekstra midler, det handler om, siger Martin Larsen.

Direktøren forsikrer, at hele landet er dækket ind, når radiokanalen går i luften 1. april 2020.