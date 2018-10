Rekordinvestering: 100 millioner kroner til fynske robotter

Der er travlt i lokalerne på Niels Bohrs Allé i Odense. Den fynske robotvirksomhed Blue Ocean Robotics har lige lukket en historisk stor aftale om at levere 500 Beam-robotter til et tocifret millionbeløb til den japanske virksomhed Hapi-Robo.

Nu skal en investering på knap 100 millioner kroner fra den danske venturekapitalfond Nordic Eye sætte endnu mere skub i udviklingen hos Odenses tredjestørste robotvirksomhed. Målet er en exit i milliardklassen om få år.

Virksomheden forventer at vokse de næste tre til fire år fra 100 ansatte i dag til omkring 400 mennesker.

Inden nytår skal vi have ansat 15 mand allerede med det, vi har liggende lige nu. Fra næste år kommer vi til at ansætte mellem otte og ti medarbejdere hver måned Claus Risager, administrerende direktør i Blue Ocean Robotics

- Det er stort, for det giver os mulighed for at komme ud på det store globale marked med flere af vores robotter. Vi får råd til mere udvikling med specialisering, en større salgsafdeling og produktionsudvikling, fortæller direktør Claus Risager til TV 2/Fyn.

Nyt med penge til robotter

Nordic Eye arbejder med at gøre danske teknologivirksomheder internationale og har ikke tidligere investeret i robotter.

Men fonden ser et stort potentiale i Blue Ocean Robotics’ "rugekassemodel". Det går ud på, at virksomheden tilbyder industrivirksomheder udvikling og salg i ét med robotudviklings-partnerskaber og efterfølgende salgs-set-up.

Læs også Ammar har fået nye drømme om fremtiden

- Vi skal som venturefond kigge på den sidste nye teknologi og de sidste nye vækstvirksomheder, som vi kan se har et kæmpe potentiale. Og det har robotteknologi i den grad, ikke mindst i Odense, som er førende robotcentrum i verden, siger Peter Warnøe, som er administrerende direktør i Nordic Eye, til TV 2/Fyn.

Den kendte it-millionær ser især et stort potentiale i den særlige UVC-lysdrevne desinfektions-robot, som Blue Ocean Robotics har udviklet. Robotten kan decinficere patientstuer, og er på markedet i Europa og Asien og er på vej til USA.

- Det er et af de produkter, hvor vi virkelig kan se et kæmpe potentiale i, for vi ved, at rengøringen og bakterier er et kæmpe problem i hele sundhedsvæsenet. Kan man finde noget robotteknologi, så er det en stor mulighed for at få solgt sine produkter mange steder i verden, siger Peter Warnøe.

Læs også Finnerne kommer: Fyn er springbræt til verdensmarkedet

Blue Ocean Robotics har lige lukket en historisk stor aftale om at levere 500 Beam-robotter til et tocifret millionbeløb til den japanske virksomhed Hapi-Robo. Foto: Morten Grundholm

Genbruger robotteknologi

Blue Ocean Robotics udvikler værktøjer og teknologiske byggeklodser, der kan genbruges. Ved at kombinere byggeklodserne kan man skabe flere forskellige typer robotter inden for en bred vifte af brancher og applikationer.

På den måde kan Blue Ocean Robotics tilbyde flere partnere at gå sammen om at udvikle og kommercialisere robotter, som partneren vil kunne anvende eller sælge til sine kunder.

Ved at genbruge byggeklodserne på tværs kan man udvikle og kommercialisere robotterne hurtigere, billigere og bedre, og virksomheder slipper for hver især at skulle opfinde den dybe tallerken.

- Blue Ocean Robotics genbruger sin robotteknologi på tværs af brancher og applikationer - og bringer derfor også robotter til markedet bedre, billigere og hurtigere end de fleste andre. Der er jo ikke kun et produkt, men forskellige produkter at satse på. Det gør risikoen i vores investering væsentlig mindre, mener Peter Warnøe.

Læs også Robot skal få fynboer til at holde til højre

01:46 Peter Warnøe er administrerende direktør i Nordic Eye og forventer, at de 100 millioners investering kommer igen med et salg i milliardklassen i løbet af de næste tre til fem år. Foto: Morten Grundholm Luk video

Skal styrke international skalering

De 100 millioner kroners kapitalindsprøjtning skal især styrke det kommercielle set-up, så Blue Ocean Robotics’ partnermodel, RoBi-X, kan indtage verdensmarkederne.

- Det er jo fantastisk. Vi startede tre mand for fem år siden rundt om et køkkenbord på et blankt stykke papir. Vi vidste, hvor vi skulle hen, men vi startede helt fra bunden. Nu bliver vi klar til voksenlivet, siger Claus Risager.

Pengene kommer også til at give et boost til udviklingen af ny teknologi og sikre tiltrækning og udvikling af talentfulde medarbejdere.

- Inden nytår skal vi have ansat 15 mand allerede med det, vi har liggende lige nu. Fra næste år kommer vi til at ansætte mellem otte og ti medarbejdere hver måned, så det bliver en udfordring at rekruttere, indkøre og organisere de mange nye medarbejdere, siger Claus Risager.

Virksomheden har et mål om, at omsætningen skal vokse med 1.000 procent frem mod 2023.

Robotter fra Blue Ocean Robotics • UVD Robots - en robot til desinfektion af patientstuer på sygehusene med UVC-lys

• Multi Tower Robot - en robot til sikker forflytning og rehabilitering af patienter

• LapTics - en robot til øjen- og stemmestyret føring af kamera under laparoskopi-operationer

• WallMo - en robot til montage af glasvægge i nye kontorbyggerier

• Vesco Systems - en robot til at assistere skibe i havn på distancen

• Nilfisk - robotter inden for rengøringsindustrien

• Beam - robotter som skaber mobilitet og understøtter samarbejde mellem mennesker

• Scape - robotter til bin-picking blandt andet i bilindustrien, hvor selskabet er verdens førende

- Langt de fleste af vores cirka 15 robotter i porteføljen er under udvikling, og flere vil over de næste par år nå frem til salgsfasen, hvor vi skal være parate med kapital, kompetencer og et set-up, der fuldt ud kan realisere vores globale vækstpotentiale, fortæller Claus Risager.

Historisk stor handel

Den fynske robotvirksomhed har en afdeling i Singapore, der i slutningen af oktober har lukket den største robothandel nogensinde på dansk jord målt i antal. Japanske Hapi-Robo har købt 500 Beam robotter over de næste to år.

De intelligente telepresence-robotter skaber mobilitet og understøtter samarbejde mellem mennesker.

Læs også Robotter skal lære at tale ordentligt dansk på Fyn

Blue Ocean Robotics er desuden medejer i Scape Technologies, der har speciale i ‘bin picking’ og leverer robotløsninger til de største brands i bilindustrien. Virksomheden skal børsnoteres inden udgangen af 2018.

Nordic Eye har store ambitioner om, at Blue Ocean Robotics vil blive et nyt milliardeventyr på linje med Universal Robots og Mobile Industrial Robots.

Investorerne forventer, at de 100 millioner kommer igen med et salg i milliardklassen i løbet af de næste tre til fem år.

- Vi ser ideer i milliarklassen her, som vil udvikle sig over de næste år. Vi kigger på en return of investment omkring fem til ti gange den investering, vi oprindeligt har lavet, siger Peter Warnøe.