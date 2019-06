Ny udskiftning: Rossen og Passer debuterer i Odense Sommerrevy

To debutanter skal næste år på scenen med de garvede revyskuespillere i Odense Sommerrevy.

Nok er de uprøvede som revyskuespillere, men de er ikke uvante på scenen. Der er nemlig tale om Stig Rossen og Mathilde Passer, som i revyens femte sæson i 2020 kan opleves i Fruens Bøge.

Mens Stig Rossen er kendt for sin lange karriere inden for musik og musicals, er den 26-årige skuespiller Mathilde Passer på nuværende tidspunkt nok mest kendt for at være barnebarn af Dirch Passer. Sidste år blev hun uddannet fra fra Skuespillerskolen ved Aarhus Teater, og næste sommer træder hun i sin morfars fodspor, når hun prøver kræfter med revygenren.

Læs også Valget sætter sit præg på sommerrevy: - Usikkerheden har været en udfordring

- Jeg mener, at vi som branche har en vis forpligtigelse til at kaste nogle nye navne i puljen en gang imellem. Både Stig og Mathilde er revydebutanter, og det er så vigtigt, at vi får nogle friske kræfter ind i trædemøllen, så det ikke bare er de samme skuespillere, der kører i ring, siger direktør og skuespiller Lars Arvad i en pressemeddelelse.

Fornyelse og genkendelighed

Skuespillerne Vicki Berlin, Thomas Mørk og Lars Arvad, som alle har været med siden revyens begyndelse i 2016, fortsætter, mens Niels Olsen og Sofie Lassen-Kahlke nu bliver erstattet af Stig Rossen og Mathilde Passer.

Læs også Odense Sommerrevy erstatter Cirkusrevyen

- Jeg er pavestolt over at kunne præsentere dette hold. Jeg synes i al beskedenhed, at det er lykkedes at skabe både genkendelighed og fornyelse med dette line-up, siger Lars Arvad.

Nyheden om næste års udskiftning kommer efter afslutningen af en sæson, hvor 26.000 personer har set Odense Sommerrevy. Det er publikumsrekord, og Odense Sommerrevy beskriver det som en fantastisk sæson.

Odense Sommerrevy i Aalborg

I foråret blev det annonceret, at Odense Sommerrevy i 2020 tager over efter Cirkusrevyen i Aalborg Kongres & Kultur Center i september. Nu bliver Odense Sommerrevys debut i Aalborg altså med egne nye ansigter på scenen. I den anledning havde Nikolaj Holm, administrerende direktør i Aalborg Kongres & Kultur Center rosende ord at sige om den odenseanske revy.

Læs også Kendt musiker mod millionbesparelser: - Det er alt for let at bryde et godt kulturliv ned

- Selv når jeg har drømt om en værdig afløser for Cirkusrevyen i Aalborg, har jeg ikke i min vildeste fantasi kunnet forestille mig, at vi kunne komme i hus med Danmarks i øjeblikket mest succesrige revy, der i 2020 bliver Danmarks anden største revy, når de også kommer til at spille i Aalborg, sagde Nicolaj Holm dengang.

Instruktør og kapelmester bliver

Næste år byder på nye ansigter på scenen, men rollerne som instruktør og kapelmester er forsat besat af Joy-Maria Frederiksen og Morten Wedendahl.

- Jeg er også utrolig glad for at både instruktør Joy-Maria Frederiksen og kapelmester Morten Wedendahl har sagt ja til at fortsætte det gode samarbejde, vi har haft de sidste par år. Ja, Morten har faktisk været med hele vejen fra 2016, siger Lars Arvad.

Billetter til næste års revy kan købes på Odense Sommerrevys hjemmeside fra mandag.