Tesfaye om malersag fra jobcenter: Vanvittigt og absurd

Tre arbejdsløse malere fra Odense fandt selv ny fuldtidsbeskæftigelse. Men så kontaktede jobcentret i Odense deres nye chef og tilbød løntilskud - og nu er de igen arbejdsløse. Vanvittigt, mener Mattias Tesfaye.

'Den her historie er vanvittig.'

Sådan reagerer det socialdemokratiske folketingsmedlem Mattias Tesfaye på en historie om tre fynske malere, der selv fandt et helt almindeligt arbejde, hvorefter jobcentret efterfølgende kontaktede den nye arbejdsgiver for at gøre opmærksom på, at den nyansatte maler kunne ansættes med løntilskud i stedet for.

Det var Avisen.dk, der i lørdags kunne fortælle om de tre odenseanske malere.

Det er både vanvittigt og absurd, den slags finder sted. Jobcentrene skal jo ikke fastholde de arbejdsløse i systemet Mattias Tesfaye

- Hvad bilder de jobcenterfolk sig ind? De er kommunalt ansatte. De skal hjælpe borgerne. Men de opfører sig som om, de er sat i verden for at firmaerne skal slippe billigt, skriver Mattias Tesfaye på sin facebookside, hvor han i opslaget også understreger, at han har hørt den slags historier før.

Afventer kommunens svar

Malernes Fagforening i Odense har efterfølgende klaget over kommunens fremgangsmåde og beder nu Odense Kommunes jobcenter om en forklaring på, hvorfor der i tre tilfælde er blevet tilbudt løntilskud til medlemmer, der ellers selv havde fundet et job til helt almindelige betingelser.

Mattias Tesfaye vil ikke tage politiske initiativer, før Odense Kommune har svaret på klagen fra fagforeningen. Men til Avisen.dk kalder han det 'absurd', at en kommune holder de arbejdsløse fast i det kommunale system, i stedet for at hjælpe dem i job.

- Før jeg kom i Folketinget, arbejdede jeg for 3F. Der skete det af og til, at eksempelvis en mester fortalte mig en tilsvarende historie. Det er både vanvittigt og absurd, den slags finder sted. Jobcentrene skal jo ikke fastholde de arbejdsløse i systemet, og det gør de, hvis de medvirker til at et ordinært job bliver til et job med løntilskud, siger Mattias Tesfaye til Avisen.dk.

Jobcentret ringer arbejdsgiver op

Den ene af de tre sager, som der er tale om, stammer fra september forrige år, hvor en kvindelig maler selv fandt et arbejde efter at have været ledig i en periode.

Men ifølge maleren og fagforeningen blev denne ansættelse ændret til et løntilskud, og det har de klaget over til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

De to andre sager, som fagforeningen er bekendt med, er episoder fra i år. Den ene er en kvindelig maler, mens den anden er en mandlig maler, der besluttede sig for at skifte branche under sin ledighed. Han kommer i virksomhedspraktik, men får hurtigt overbevist arbejdsgiver om, at han skal ansættes.

Ifølge Avisen.dk blev arbejdsgiveren også her kontaktet af jobcenteret, og den mandlige maler blev i stedet ansat med løntilskud.

