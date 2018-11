Stort prishop til Tinderbox: Samme festival - bare dyrere

Torsdag formiddag blev Tinderbox 2019 billetterne annonceret og priserne er steget markant. Ifølge talsmanden for festivalen John Fogde, får festivalgæsterne den samme festival - bare dyrere. Men det har han en forklaring på.

- Der er sket en prisstigning, fordi vi sidder og planlægger et musikbudget, der gør, at vi skal have flere penge at arbejde med, siger John Fogde til TV 2/Fyn.

Selv inden der er offentliggjort nogen navne på programmet, vil man som festivalgænger kunne se den markante stigning i prisen på en Tinderbox 2019 billet. Prisen er steget fra 1.595 kroner sidste år til 1.895 kroner i år.

Slås med andre festivaller

Men prisstigningen betyder ikke, at Tinderbox kan hyre flere kunstnere, eller at de kan hyre større kunstnere. Det er ifølge John Fogde markedet, der gør, at de bliver nødt til at hæve priserne.

Forklaringen ligger i, at hvis Tinderbox skal konkurrere på ligefod med andre festivaler i Europa, så skal de betale flere penge for de samme kunstnere.

- Det er de samme artister, men de koster bare mere. Det handler om udbud og efterspørgsel. Lige nu er det et sælgersmarked, specielt på amerkanske navne. Vi er afhængige af at præsentere en flot plakat, og derfor sidder vi og slås med mange af de samme festivaller på tværs i Europa om de samme navne, og i sidste ende er det tit penge, der gør udfaldet. Så artisterne kigger på, hvem der kan byde højst, siger John Fogde.

Smede mens jernet er varmt

Det er altså kunstnernes popularitet og de mange festivaller, der presser priserne på deres løn op og dermed også prisen på billetterne.

- Jeg forstår udemærket godt, at man som musiker er interesseret i at tjene så god en løn, som man kan. Flere rider på en successbølge, og man ved aldrig, hvornår den strøm af hits tørrer ind. Så man vil smede, mens jernet er varmt, og få så meget ud af det vindue som man har, siger John Fogde.

Men vil det sige, at festivalgængerne til Tinderbox får den samme festival - bare dyrere?

- Ja, det er den samme festival bare dyrere. Vi lavede jo den bedste tinderbox i år ifølge os selv og festivalgængerne. Udviklingen på alle områder bliver bedre år for år - det er en innovativ plads, og det fortsætter, siger John Fogde.