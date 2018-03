Savner du plads? Drop Odense og flyt på landet

Der er rig mulighed for at få fuld forstadsvaluta for pengene, hvis man skifter sin bolig i Odense ud til fordel for en i Assens eller Bogense.

Storbyen ligger og lokker, som C.V. Jørgensen synger i sangen Babylon. I Danmarks tredjestørste by, Odense, er man altid tæt på hinanden, på pizzeriaer, kaffebarer og kulturelle tilbud.

Men selvom man måske er tiltrukket af byens puls, er der næppe mange, som er lige så glade for udviklingen på boligmarkedet. For de senere år er det bare blevet dyrere og dyrere at bo i en storby.

Det skriver boligsiden Boliga, der har lavet en oversigt, der viser, hvor mange kvadratmeter man kan komme til at råde over, hvis man skifter byens puls ud med en fredeligere tilværelse på landet.

Man får ganske enkelt langt mere bolig for pengene, hvis man rykker fra en af landets fire største byer og ud i deres opland, viser en opgørelse fra Boliga. Og det gør sig også gældende i Odense.

Farvel til Odense

Forlader man således Odense Kommune for at rykke ud af byen, vil man for eksempel kunne sælge sin 53 kvadratmeter store lejlighed for en million kroner og for samme beløb købe 121 kvadratmeter hus i Nordfyns Kommune, hvor priserne er 56 procent lavere end i Odense Kommune.

Men man kan også vælge, at man i stedet for pladsgevinst ved skiftet vil nyde godt af, at der kan komme mere luft i budgettet:

- Der er ingen tvivl om, at det er lejlighedspriserne i de større byer, der er steget mest, og at man får mere for pengene ved at skifte. Men man kan overveje, om man - i stedet for at veksle til flere kvadratmeter - hellere skal få et større råderum i budgettet. På den måde vil man eksempelvis kunne få råd til en bil, siger Lise Nytoft Bergmann, boligøkonom hos Nordea.

Se her, hvor meget ekstra plads du kan få, hvis du rykker fra Odense.

Tallene er baseret på de gennemsnitlige salgskvadratmeterpriser i 2017.