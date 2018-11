Vil gøre op med smid væk-kultur: Seniorer åbner reparationscafé

Mens statistikken viser, at vi forbruger og smider elektronik ud som aldrig før, så er der også kræfter, der trækker den anden vej.

I Årslev arbejder en flok frivillige seniorer på livet løs for at blive klar til at åbne byens nye reparationscafé. Og det er et spørgsmål om ganske få dage, før caféen er klar til åbning.

- Og så bliver det simpelthen sådan, at folk kan komme ind fra gaden og få repareret en båndoptager, en radio eller en køkkenmaskine, siger Finn Ekelund, der er formand og en af hovedpersonerne bag caféen.

De tre eksempler, Finn Ekelund kommer med, er alle fra caféens elektronikafdeling - men de kan meget mere end det, understreger han.

- Jeg vil stå for cykler, fortæller han.

For Finn Ekelund er der ingen tvivl om, hvorfor en reparationscafé i Årslev har en vigtig rolle at spille i det moderne samfund.

- Det er jo et samfund, hvor der bare bliver smidt ud.

Derfor er det vigtigt at få fokus på, at det faktisk kan lade sig gøre at reparere og genbruge rigtig mange ting - også langt flere forskellige ting, end vi gør i dag. Forbrug og kassér-kulturen har taget overhånd.

- Ja, det synes jeg godt nok. Det er alt for meget. Vi skal væk fra smid væk-samfundet og genbruge tingene så vidt muligt, siger Tommy Larsen, der er frivillig på caféen.

- Og hvis vi kan gøre en forskel her, så vil det være rigtig godt, understreger Tommy Larsen.

Bor i Polymeren

Reparationscaféen kommer til at hedde PolRep, og dermed er selv navnet en slags genbrug. Caféen holder til huse i Årslevs nedlagte skosålefabrik, Polymeren.

PolReps nabo har samme tilgang til det med at genbruge, hvilket kan vise sig at blive meget handy, hvis der mangler stumper til en istandsættelse.

Jeg håber, at der kommer en hel masse unge mennesker ind, som kan se glæden ved at genbruge ting. Så de også kan bære det videre, når de engang bliver voksne Finn Ekelund

For lige inde ved siden af bor Katja Skovgaard Marcussen. Herfra driver hun Tingcentralen, der er en hal fyldt med overskudsprodukter, som kommer fra både virksomheder og fra genbrugsstationen i Ringe.

- Og så går de jo herind og henter restlæder eller skruer eller plader, eller hvad de nu skal bruge til at reparere det, de nu får ind, siger Katja Skovgaard Marcussen.

Hun glæder sig over at få PolRep som nye naboer i Polymeren i Årslev.

- Jeg synes, der er kommet sådan en modeffekt i forhold til det her med at købe så meget og så bare smide ud. Vi kan også se det over hele landet med, at der kommer de her fix-it-værksteder, siger Katja Skovgaard Marcussen.

- Nu sker der noget!

Hos PolRep oplever de allerede en efterspørgsel efter deres service - og det på trods af, at de ikke engang har åbnet biksen endnu.

- Jeg tror ikke engang, vi havde haft det første møde, før Katja derinde fik de første meddelelser om, at 'nu sker der noget i byen her, og at vi vil reparere det her', siger Finn Ekelund.

Især oplever de, at folk med defekt elektronik allerede er meget interesserede i PolRep og seniorernes fyrstelige gør det selv-færdigheder.

- Der er radioer og forskellige ting, som folk gerne vil have, at vi ser på. Og jeg tror også, at der kommer en i dag med to buskryddere, som ikke fungerer rigtigt, forklarer Finn Ekelund.

Indtil videre er de ti frivillige seniorer, som skal skiftes til at bemande værkstedet. Og hvis der er én ting, Finn Ekelund håber på, så er det, at de kan brede budskabet ud til den lidt yngre målgruppe.

- Jeg håber, at der kommer en hel masse unge mennesker ind, som kan se glæden ved at genbruge ting. Så de også kan bære det videre, når de engang bliver voksne, siger Finn Ekelund.