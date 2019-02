Sundhedsøkonom: Skandale har allerede presset Falck-pris

Det er oplagt, at flere regioner nu genovervejer det mangeårige samarbejde med Falck efter afsløringen af, at Falcks brugte ulovlige metoder for at presse konkurrenten Bios ud af markedet. Det vurderer flere sundhedsøkonomer.

Læs også Regioner overvejer at tage ambulancedriften fra Falck

- Det er naturligt, at regionerne vil lave en kontrolberegning på, hvad de selv kan gøre det for, siger professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet Kjeld Møller Pedersen til Ritzau.

- Men at tro, at man lige slipper ud af eksisterende kontrakter med henvisning til sagen i Syddanmark, er sandsynligvis forfejlet.

Han peger på, at det ikke er bevist, at Falck i de øvrige regioner har opført sig ulovligt, som det skete i Region Syddanmark.

- Til gengæld har effekten af Bios-sagen jo allerede vist sig. Både Region Sjælland og dele af Region Hovedstaden har siden opnået billigere kontrakter med Falck, efter at Bios kom ind i Region Syddanmark, og dermed fik Falck til at tilpasse priserne, siger professoren.

- Så når de næste regioner skal have nye ambulanceudbud, vil de være meget observante på, om priserne er fornuftige og helst forvente lavere priser end hidtil. For det er læren fra Region Syddanmark, at Falck kan presses.

I en intern rapport skønner Danske Regioner, at de betaler op mod ti procent for meget for ambulancedriften på grund af manglende konkurrence på markedet. Her har Falck - bortset fra Regions Syddanmark - nærmest har monopol.

- Der er ingen tvivl om, at Falck har haft en rigtig god forretning, siger Jakob Kjellberg, professor i sundhedsøkonomi ved Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd til DR Nyheder.

- Der er jo ikke noget, der tvinger regionerne til at købe denne ydelse udefra, hvis de selv vurderer, at de kan lave den betydeligt bedre selv, siger han.

Onsdag i sidste uge afgjorde Konkurrencerådet, at Falck handlede ulovligt i forsøget på at holde hollandske Bios ude af det danske marked.