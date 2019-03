Værftsdirektør: Skandaløs måde at forvalte skattepenge på

Jan Mortensen er direktør på Faaborg Værft. Han er utilfreds med forløbet, der har været omkring de to såkaldte miljøskibe, der nu ligger ubrugte i Svendborg på femte år.

- Det er en skandale, man forvalter skatteborgernes penge på den måde, siger han.

Sagen begyndte i 2013, hvor naturstyrelsen sendte en opgave om at bygge to nye såkaldte miljøskibe i udbud. Det gav fire virksomheder tilfredsstillende bud på. Heriblandt var Faaborg værft, der dog blev nummer to bag den engelske værft Alnmaritec.

Under forhandlingerne med Naturstyrelsen hævede Alnmaritec prisen for at bygge skibene med 30 procent, og det fik Naturstyrelsen til at rive aftalen i stykker. I alt gik der 14 måneder, før Naturstyrelsen besluttede, at man i stedet for at få bygget nye skibe, ville købe brugte to brugte skibe og bygge dem om.

Købte brugte katamaraner

I 2015 købte man så de to katamaraner Sif og Frigg, som skulle bygges om, så de kunne varetage de opgaver, der påligger et miljøskib. Jan Mortensen mener, at man straks skulle være vendt tilbage til Faaborg Værft, da man fandt ud af, at aftalen med den engelske virksomhed gik i vasken.

- Det, der er frustrerende for os, er, at man bruger 14 måneder på at forhandle med et engelsk værft, som skulle være kommet med et konditionssvarende tilbud, hvilket normalvis vil sige, man kan underskrive dagen efter, siger han. Det må det jo ikke have været (konditionssvarende, red.), og derfor ærgrer det os, at vi bliver fravalgt, og at der går 14 måneder, før man så må konstatere, man smider håndklædet i ringen, siger han.

Læs også Milliondyre miljøskibe har ikke sejlet én sømil: - Det er simpelthen en skandalehistorie

Samråd torsdag

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen, (V), var torsdag blevet kaldt i samråd af Bjarne Laustsen, (S), i sagen om de to ubrugte miljøskibe. I samrådet var Jakob Ellemann-Jensen og Bjarne Laustsen enige om, at man skulle have købt nye skibe fra begyndelsen.

- Når jeg sidder og kigger på det hændelsesforløb, der har været, så er det klart, at undervejs, så er der mange gange, hvor jeg tager mig til hovedet og siger, hvorfor pokker købte man ikke bare nogle nye skibe fra starten af. Det er nemt at stå i bagklogskabens ulideligt klare skær og sige, man burde have gjort dette og hint. Jeg må også sige, at jeg kan også, at man har også handlet økonomisk rationelt hver gang med den viden, man har haft på daværende tidspunkt, siger Jakob Ellemann-Jensen til TV 2.

Læs også Ellemann om skandaleramte miljøskibe: - Jeg har tænkt mig at stirre alvorligt på min styrelse