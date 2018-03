Skjern vinder grundspillet efter GOG-nederlag i Aalborg

GOG har spillet et flot grundspil i den bedste danske håndboldrække. Men et nederlag onsdag gjorde Skjern til vinder af grundspillet.

GOG's håndboldherrer skulle bruge en sejr i den sidste kamp i grundspillet for at være sikker på at ende på førstepladsen i den bedste danske række.

Men fynboerne tabte skuffende på udebane med 25-27 til Aalborg Håndbold. Dermed røg GOG ned på andenpladsen i grundspillet med 42 point efter 26 kampe.

Skjern erobrede førstepladsen med 43 point efter en stensikker sejr på 27-21 ude over HC Midtjylland.

Førstepladsen i grundspillet kan muligvis give en plads i Champions League i næste sæson. Der er der ikke taget stilling til endnu hos Det Europæiske Håndboldforbund (EHF).

To point med over

Uanset hvad tager Skjern, som kun har tabte tre ligakampe i hele sæsonen, to point med over i slutspillet. Det gør GOG også som toer.

Bjerringbro-Silkeborg (BSV) blev treer i grundspillet efter en sejr på 38-28 hjemme over Århus Håndbold. BSV høstede 40 point efter 26 kampe og tager et point med i slutspillet.

Aalborg tager via en fjerdeplads i ligaen også et point med videre.

TTH Holstebro endte på femtepladsen efter et nederlag på 22-27 ude til Nordsjælland Håndbold.

Der blev også fundet en nedrykker fra den bedste danske håndboldrække.

TM Tønder kunne med blot et enkelt point hjemme mod Ribe-Esbjerg undgå direkte nedrykning, men holdet tabte med 25-35. Dermed rykker Tønder ud af den bedste række.

Oprykker på plads

I næste sæson står det også klart, at det bliver TMS Ringsted, som rykker op i den bedste række.

Tønder hentede blot 12 point i holdets 26 kampe, mens HC Midtjylland endte med et point mere på næstsidstepladsen.

I kampen om de sidste pladser i slutspillet, som går til de otte bedste hold, endte Mors-Thy akkurat uden for det gode selskab trods en sejr på 33-30 ude over Sønderjyske.

KIF Kolding København, Nordsjælland Håndbold og Århus Håndbold tog de sidste pladser i slutspillet.