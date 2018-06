Sparekatalog foreslår lukning af skole: - Det er en katastrofe

Konsulentfirmaet KLK er hyret af Kerteminde Kommune til at finde besparelser for 74,5 millioner kroner. Et af forslagene går på at lukke Nymarken Skole i Nymarkshuse.

Torsdag landede et sparekatalog på bordet hos politikerne i Kerteminde Kommune. Det er udarbejdet af konsulentfirmaet KLK, der har gennemgået kommunens budget.

Det 102 sider lange katalog opremser 46 spareforslag, der i alt vil kunne give kommunen besparelser på 74,5 millioner kroner frem mod 2021.

Besparelserne rammer bredt, men særligt på et område er der ifølge rapporten noget at spare, nemlig skolerne. Her foreslår KLK at halvere kommunens seks skole-distrikter til tre med hovedskoler i Kerteminde, Munkebo og Langeskov.

Den plan indebærer, at Nymarken Skole og Børnehus lukker, og det vil alene kunne give en besparelse på 13,7 millioner kroner.

Det forslag blev ikke kun modtaget med skepsis udenfor skolen i dag. Det kom også som et chok for Pernille Kvistgaard Kamuk, som har fire børn på skolen.

- Jeg troede skolestrukturen var fast. Det var da meldt ud for længe siden, siger en overrasket Pernille Kvistgaard Kamuk til TV 2/Fyn.

- Det er en katastrofe. Det kan ikke lade sig gøre. Nymarken Skole har et stort opland, den trækker elever fra Hundslev, Rynkeby, Kølstrup og Revninge og ... jamen, altså det bliver da vældigt langt hvis ... det er jo også overbygningsskole for Marslev.

- Det kan man ikke.

Kun et forslag

Kerteminde Kommunes socialdemokratiske borgmester, Kasper Ejsing Olesen, er godt tilfreds med KLKs analysearbejde, men han vil ikke kommentere på de konkrete spareforslag.

- Jeg vil sige, at den KLK-rapport vil jeg gerne dele i to. De har set på sparepotentialer og spareforslag. Forslagene vil jeg ikke forholde mig til i første omgang, men jeg synes, at det er et flot stykke arbejde KLK har lavet med at vise, hvor vi kan spare i kommunen, siger borgmesteren.

Kerteminde Kommune har bedt KLK om at udarbejde kataloget, fordi kommunen er dyrere end mange andre fynske kommuner, men hvorvidt katalogets spareforslag skal udmøntes i fuldt omfang er for tidligt at sige, siger Kasper Ejsing Olesen.

- Vi ved slet ikke, hvilke beløb vi skal ud og spare. Der er ingen der siger, at vi skal spare alle 70 millioner. Indtil videre vil jeg rigtig gerne bruge analysen af kommunen. Der er konkrete forslag, og de berør serviceniveauet i kommunen, og det vil skabe debat, men det er kun forslag. Ingen siger, at skal vi skal spare alle pengene, siger Kasper Olesen med henvisning til den aftale mellem KL og regeringen, man først kender til efteråret.

Et fundament for fremtiden

Kasper Ejsing Olesen har sagt til Fyens Stiftstidende, at "der er ingen tvivl om, at det kommer til at gøre rigtig ondt".

Borgmesterens ambition er at kommunen "når ned til et fundament", som den har råd i årene, der kommer, og mener, det er til gavn for alle, og at det vil skabe sikkerhed om kommunens serviceniveau.

Med KLK's rapport som udgangspunkt vil Kasper Ejsing Olesen opnå et budget, der fra 2019 giver et overskud på 15 millioner kroner.