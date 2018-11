Skud affyret på tankstation i Odense

Lørdag aften omkring klokken 20 får Fyns Politi en anmeldelse om, at der er affyret flere skud ved OK-tanken på Havnegade i Odense. En patruljevogn, der er i nærheden og selv har hørt skuddene, skynder sig til stedet.

Det oplyser vagtchefen ved Fyns Politi Lars Thede.

Der er afgivet flere skud op i luften fra en bil ved OK-tanken. Bilen er hurtigt kørt fra stedet igen Lars Thede, vagtchef ved Fyns Politi

- Der er afgivet flere skud op i luften fra en bil ved OK-tanken. Bilen er hurtigt kørt fra stedet igen, fortæller vagtchefen til TV 2/Fyn og fortsætter:

- Og vi sætter mange resurser ind på at finde den.

Patruljevognen, der også har hørt skuddene, kommer hurtigt frem til tankstationen, hvor man ganske rigtigt finder flere patronhylster liggende på jorden.

Inde på tankstationen får man et signalement af bilen, som er en VW Golf.

Læs også Fynbo ville have lift af politiet: Nu er han anholdt

Betjente trækker våben

Der går ikke lang tid før en patruljevogn finder golfen ved krydset mellem Næsbyvej og Bogensevej, og den bliver standset.

De er kørt til tanken, hvor manden har følt sig ansporet til at afgive fem skud skråt op i luften ud af vinduet på bilen Lars Thede, vagtchef ved Fyns Politi

- Faktisk så trækker betjentene til våben, fordi man på det her tidspunkt ikke kan være sikre på, hvilke mennesker, der har skudt ud i luften på tanken, fortæller Lars Thede.

Det viser sig at være fire personer, der sidder i bilen. Tre kvinder på 15, 17 og 18 år fra Aabenraa og Høje Tåstrup og en 20-årig mand fra Aabenraa, der sidder på førersædet af bilen.

Fra bryllup til skud på tankstation

Da betjentene får de fire personer ud af bilen, finder de en gaspistol liggende på gulvet.

- Den 20-årige mand erkender hurtigt ejerskabet af gaspistolen og erkender, at det er ham, der har skudt ud i luften, fortæller vagtchefen.

Det viser sig så, at de fire personer har været til et bryllup i nærheden tidligere på aftenen.

- De er kørt til tanken, hvor manden har følt sig ansporet til at afgive fem skud skråt op i luften ud af vinduet på bilen, siger Lars Thede.

Den 20-årige er blevet sigtet for at have overtrådt våbenloven og ordenbekendtgørelsen.

Læs også Spilfan efter otte års ventetid: Det har været værd at vente på