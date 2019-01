Slås med zombier eller dyk med hvaler: Slip din indre eventyrer løs i Odense

Var det noget med en tur ned i havet sammen med en enorm blåhval? Eller kunne du tænke dig at møde en haj og se døden i øjnene? Eller hvad med en slåskamp med en zombie eller to?

Det er blot nogle af de ting, man kan opleve, når Odense får en ny stor Virtual Reality (VR) Café.

Det er VR-cafékæden Limitless, der står bag åbningen af den nye cafe i Odense. Kæden har i forvejen en café i København, Aarhus og Malmø, og nu er turen altså kommet til Odense.

- Det var oplagt, at Fyn var det næste valg. Der manglende en café på fyn. Vi har kigget på nogle forskellige lokaler, og der var nogle rigtig fede muligheder I Odense. Derfor var det meget oplagt for os, fortæller Andreas, der butikchef for Limitless-caféen i Aarhus.

Gratis Virtual Reality

I midten af januar vil den nye Limitless-café slå dørene op for gæster i Kongensgade, hvor der vil være mulighed for gratis at prøve de forskellige VR-oplevelser. Men den præcise dato er dog ikke helt på plads endnu.

- Vi har ikke den officielle dato endnu, men vi åbner i midten af januar, fortæller Andreas Vincent Smith. Datoen afhænger nemlig af, hvornår caféen kan stå helt klar.

Han ser frem til at åbne dørene op for cafeen i Odense.

- Vi forventer, at vi får en kæmpe åbningsdag – vi har fået sindssygt god feedback på det, vi laver i Odense. Derfor har vi en god fornemmelse af, at der nok skal være mange mennesker, så man skal nok forvente noget ventetid den første dag, hvor der er gratis VR, fortæller Andreas Vincent Smith.

Mere end bare et spil

Hvis man sidder og tænker, at den nye Virtual Reality-café kun er for de nørdede, så kan man godt tro om igen. Erfaringen fra de tre andre cafeer har vist, at virtual reality er mere mangfoldigt, end hvad folkene bag havde regnet med.

- Vi var først ude efter mænd i alderen 10 til 30 år, men nu er det stort set alle, vi går efter. Målgruppen er blevet en del bredere. Vi havde ikke regnet med den interesse vi for eksempel ser fra pigepolterabener. Vi har også haft en mand på 86 år, der har været inde i vores trædemølle (et af spillene, red.), fortæller Andreas Vincent Smith.

Og måske er det netop VR-universets muligheder for eventyr, der tiltrækker så bredt et spekter af kunder.

– Vi har oplevelser til forskellige målgrupper, så det ikke kun er skydespil, men der er også nogle fede dykkerture til den ældre målgruppe, så man ikke skal tonse rundt i nogle skydespil for at prøve det, men så er der også noget til både de mindreårige og ældre, siger Andreas Vincent Smith.

Og så er det alt andet end stillesiddende. Bevægelserne i fantasiens verden stiller krav til både psyke og fysik, hvilket mange førstegangsspillere oplever i form af blandt andet en del sved på panden.

- Det er fysisk krævende. Det er hårdere end man lige regner med. Du skal forestille dig, at du har VR-briller på, men for at bevæge dig rundt, skal man bruge sine ben, og det tænker man måske ikke over, fordi man er fokusret på brillen, fortæller Andreas Vincent Smith.

Ikke første café i Odense

Det er ikke første gang, at fynboerne har kunne gå på VR-café. Tilbage i foråret 2017 åbnede Christoffer Jonas Bergmann og to venner caféen VR Universe op, men caféen er i dag lukket ned igen.

Men det skræmmer ikke Limitleess.

- Vi har to butikker i Danmark og en i Sverige, så vi har prøvet det før, Vi ved, hvad der skal til for at få folk herind, fortæller Andreas Vincent Smith.

Men han er også godt klar over, at det kræver en del at åbne en VR-Café.

- Det kræver, at man går all in på udstyret. De fleste kan komme ind og prøve et par VR-briller et eller andet sted. Vi skaber nogle fede omgivelser i vores lokaler og lægger meget vægt på at lave nogle fede arrangementer. Folk har prøve at bowle og spille paint ball og go-card, så det her er en anderledes oplevelse, siger Andreas Vincent Smith.