Stort klimaprojekt bliver forsinket

Det stort anlagte projekt KlimaByen i Middelfart bliver forsinket. Parterne bag kan nu konkludere, at tidsplanen for projektet har været for optimistisk.

Siden februar 2018 har Real Dania, Middelfart Spildevand og Middelfart Kommune været i gang med at gennemføre planerne for KlimaByen.

Siden februar har entreprenøren været i gang i både Brogade, Gl. Havn, Smedegade og Knorregade, som alle udgør to etaper af den del af projektet, som hedder Bykvarteret.

Men parterne kan nu konkludere, at tidsplanen for projektet har været for optimistisk. Hele projektet forsinkes i knap et år, og hvert enkelt delprojekt bliver cirka to måneder forsinket.

- Den oprindelige tidsplan har simpelthen været for optimistisk. Så både hovedentreprenøren og de enkelte ledningsejere for eksempel til fjernvarme, vand og el har ikke haft tid nok til deres delprojekter. Når de så bliver forsinket lidt hver især, giver det hurtigt en større forsinkelse sammenlagt, forklarer projektleder Pernille Svane i en pressemeddelelse.

Færdig efter sommerferien i 2019

Projektet bliver forsinket til efter sommerferien i 2019.

- Nu laver vi en revideret og mere realistisk tidsplan, så vi kan komme godt i mål, hvilket er i både projektets, ledningsejernes og naboernes interesse. Så på trods af forsinkelsen, håber vi, at naboerne i området vil have tålmodighed med os lidt længere end oprindelig planlagt, siger projektleder Pernille Svane.

Middelfart Fjernvarme er tilfredse med den nye tidsplan.

- Det er vigtigt for alle projektets parter og naboerne, at vi får revideret tidsplanen for det samlede projekt, så den er realistisk. Fra Middelfart Fjernvarme glæder vi os til at blive færdige med vores del af projektet, og vi er rigtig godt på vej. Snart er ledningerne lagt i Smedegade, og så kommer turen til Knorregade, siger Jesper Skov fra Middelfart Fjernvarme.

