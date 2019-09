Betal med 50 kilometer i timen: Succes for nummerpladegenkendelse på Storebælt

Det bliver nu endnu lettere at komme hurtigt gennem betalingsanlægget på Storebælt.

Siden marts 2018 har det været muligt for bilister at betale via aflæsning af nummerpladen. Systemet hedder PayByPlate og er på blot halvandet år blevet så stor en succes, at Storebælt nu udvider antallet af baner i betalingsanlægget, hvor systemet kan benyttes.

Det er gratis at bruge PayByPlate, men ulempen har indtil nu været, at man skal holde i kø sammen med bilister, der betaler med kort.

Ombygningen betyder, at BroBizz-banerne erstattes af nye ekspresbaner, hvor både bizz-kunder og PayByPlate-kunder kan køre igennem betalingsanlægget med 50 kilometer i timen.

- PayByPlate har aldrig været solgt som et hurtig-produkt, men et produkt, hvor man kan komme billigt over. Men lige siden vi indførte det, har vi arbejdet på, at det skulle være et produkt, hvor man kan komme lige så hurtigt over, siger Jens Kjær Nielsen, der er chef for betalingsanlægget på Storebælt.

Flere kunder

Alene siden august sidste år er antallet af PayByPlate-brugere fordoblet, og derfor går Storebælt A/S nu i gang med at ombygge betalingsanlægget, så der bliver flere hurtigere baner.

- I forbindelse med vores nye betalingsanlæg gør vi, så man kan komme lige så hurtigt igennem, som man kan med sin brobizz, siger Jens Kjær Nielsen.

Projektet forventes afsluttet i slutningen af året.